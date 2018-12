El Al Ain sorprende a River en la tanda de penaltis Los emiratíes, anfitriones del Mundial, serán el rival del Real Madrid si los blancos alcanzan la final Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 19 de diciembre de 2018, 00:05 h (CET) El Al Ain sorprendió este martes a River Plate y se quedó con el billete para la final del Mundial de Clubes, que se está disputando en Abu Dabi, donde ejercen de anfitriones, gracias a la tanda de penaltis, después de conseguir empatar en el tiempo reglamentario (2-2) e incluso a hacer méritos para llevarse el triunfo antes de llegar a los 11 metros.

El anfitrión del torneo puso fin al estado de alegría que vivían los 'millonarios' desde que conquistasen la Copa Libertadores ante su acérrimo rival Boca Juniors. Los de Marcelo Gallardo no estuvieron bien y se quedaron sin la posibilidad de medirse al Real Madrid si este elimina al Kashima Antlers, un premio ahora para un Al Ain atrevido.



El cuadro emiratí tardó muy poco en cobrar ventaja gracias a un remate de cabeza de Marcus Berg. El veterano delantero sueco estuvo muy pillo y metió la testa al primer palo para sorprender al meta 'local'. El 0-1 hizo despertar a River, que apenas había tenido tiempo para asimilar el comienzo del envite.



Poco le hizo falta al conjunto de Marcelo Gallardo para equilibrar las fuerzas en dos acciones que confirmaron su reacción. Dos tiros y dos goles. Ambos con la firma de Santos Borré, el jugador que llegó a Europa de la mano del Atlético de Madrid, fue el gran protagonista en apenas cinco minutos. Este martes demostró su ganas tras perderse la final del Bernabéu por sanción.



Metió la puntera en un tiro de Pratto para remachar en el área pequeña tras dos intentos de River y, al cuarto de hora, aprovechó una buena asistencia en profundidad para batir a Eisa con un derechazo que colocó el 2-1 y la tranquilidad en el conjunto argentino, que había sofocado el incendio en muy poco tiempo.



Los emiratíes, vigentes campeones de su Liga, han demostrado su poderío ofensivo antes de llegar a las semifinales del Mundial de Clubes. Primero, remontando al Team Wellington en la ronda preeliminar un 0-3 para pasar también en los penaltis, y en cuartos lograron el billete tras ganar 3-0 al Esperanza de Túnez, el representante africano en el torneo.



Su fuerza en los metros finales permitió a Caio volver a igualar el encuentro con un zapatazo, previo recorte a un zaguero argentino, para poner el 2-2 en el marcador y dejar todo abierto. El partido pasó a convertirse en un toma y daca, poco orden y muchos fallos. Cualquier cosa pudo pasar.



Aún quedaba más de media hora y el panorama seguía incierto para unos y otros. El choque acabó en la prórroga después de que Santos Borré -que falló una buena oportunidad- ni el Pity Martínez, que erró un penalti (min.70), pudieran cambiar la suerte del actual campeón de la Copa Libertadores.



AHMAD CASI MARCA EN LA PRÓRROGA

En el tiempo extra, ninguno de los dos buscó descaradamente el gol sin descuidar las labores en defensa. Hubo miedo, más contención, y tan solo una clara ocasión en botas de Ahmad cuando apenas restaban tres minutos para alcanzar el 120. El latigazo lo detuvo Armani con grandes reflejos, sobre todo por el poco espacio que tuvo para maniobrar.



River replicó en el minuto final con un balón colgado, pero no encontró la tecla que evitase la tanda de penaltis. En el punto fatídico se jugaron todo y los pupilos de Zoran Mamic dieron la sorpresa marcando cinco por los cuatro de los millonarios. Enzo Pérez, un viejo conocido de la afición española, falló en su lanzamiento y dejó la gloria para el Al Ain, posible rival del Real Madrid en la final por el título.



La clasificación para el Al Ain es todo un hito para el fútbol asiático pues es el segundo del continente que alcanza la final tras el Kashima Antlers japonés (2016) y el cuarto en total en la historia de la competición que alcanza la final sin pertenecer a la UEFA o a la CONMEBOL tras el Mazembe (2010) y el Raja Casablanca (2013).



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RIVER PLATE, 2 - AL AIN, 2 (2-1, al descanso, 2-2 tras la prórroga y 4-5 en penaltis).



--ALINEACIONES.

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Fernández (Enzo Pérez, min.55), Ponzio (De la Cruz, min.87), Palacios (Quintero, min.55), Martínez (Scocco, min.91); Borré y Pratto.



AL AIN: Eisa; Fayez, Ahmed, Ahmad, Shiotani; Doumbia (Nader, min.107), Barman (A.Abdulrahman, min.82); El Shahat, Caio, M.Abdulrahman (Yaslem, min.64); y Berg (Al Ahbabi, min.75).



--GOLES:

0 - 1, min.3, Berg.

1 - 1, min.11, Santos Borré.

2 - 1, min.16, Santos Borré.

2 - 2, min.51, Caio.

--TANDA DE PENALTIS.

0 - 1, gol, Caio.

1 - 1, gol, Scocco.

1 - 2, gol, Shiotani.

2 - 2, gol, Quintero.

3 - 2, gol, Al Ahbabi.

3 - 3, gol, Pratto.

3 - 4, gol, A.Abdulrahman.

4 - 4, gol, Santos Borré.

4 - 5, gol, Yaslem.

4 - 5, falla, Enzo Pérez.

--ÁRBITRO: Gianluca Rocchi (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Pinola (min.9), Santos Borré (min.54), Casco (min.89) y De la Cruz (min.112) en River Plate y a El Shahat (min.50), Caio (min.61) y Ahmad (min.80) en el Al Ain.



--ESTADIO: Hazza Bin Zayed.

