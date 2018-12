'Inside No. 9' vuelve a Filmin por Navidad La plataforma de streaming estrena episodio especial la próxima semana Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 18 de diciembre de 2018, 07:41 h (CET) "Inside No. 9" ha sido una de las series más vistas y aplaudidas que Filmin ha estrenado en España este año. Después de que sus cuatro primeras temporadas hayan sido devoradas por sus suscriptores, la plataforma ha decidido dejar un paquete de regalo debajo del árbol de Navidad. Filmin estrenará en exclusiva el próximo 25 de diciembre, a partir de las 00:00h, el episodio especial que "Inside No. 9" emitió en Gran Bretaña el pasado 28 de octubre, coincidiendo con la noche de Halloween, a modo de aperitivo de la quinta temporada.

En esta ocasión el propietario de un cementerio local encuentra entre las tumbas un teléfono móvil. Su gran error será tratar de contactar con su dueño. "Dead Line",título del episodio, se anunció como el primer episodio de la serie grabado y emitido en directo, y recibió múltiples elogios tras su emisión en Gran Bretaña.

La quinta temporada de "Inside No. 9" se estrenará en 2019 en Gran Bretaña y, nuevamente, podrá verse en Filmin. Además, y atendiendo a la demanda de sus usuarios, la plataforma estrenará en España las dos series anteriores de sus creadores, Reece Shearsmith y Steve Pemberton: "The League of Gentlemen" (29 de enero) y "Psychoville" (12 de febrero).



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.