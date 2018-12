River Plate busca proseguir su euforia con la final del Mundial de Clubes Debuta frente al equipo árabe Al-Ain Football Club Redacción Siglo XXI

lunes, 17 de diciembre de 2018, 22:43 h (CET) River Plate buscará este martes alargar su gran estado de ánimo y convertirse en el primer finalista del Mundial de Clubes que se está disputando en Abu Dabi batiendo a un Al Ain más rodado y ante el que parte como favorito.



Apenas semana y media de conquistar su cuarta Copa Libertadores, en la histórica final decidida en el Santiago Bernabéu y ante su más acérrimo rival, Boca Juniors, los de Marcelo Gallardo intentarán hacer cumplir los pronósticos y repetir presencia en una final en la que ya estuvieron en 2015, cuando cayeron claramente ante el FC Barcelona.



El conjunto 'millonario' será el primer gran favorito que debute en la cita que cierra el año a nivel internacional y quiere esperar con calma a un Real Madrid que empezará la defensa de sus dos últimos títulos el miércoles ante el Kashima Antlers.



Sin embargo, River no puede fiarse ante un Al Ain, que es el anfitrión del Mundial y que ya tiene dos partidos en su haber, con lo positivo de haberlos, y cómo, superado para su moral y con lo negativo de acumular mucho cansancio tras necesitar de los penaltis para imponerse al Wellington australiano después de empatar a tres pese a ir perdiendo 3-0 al filo del descanso.



De todos modos, no lo notó ante el Esperance tunecino, al que arrolló el pasado sábado por 3-0, una demostración que a nivel ofensivo anda fino, algo que sabe Gallardo. "Tuvimos la posibilidad de observar los dos partidos de nuestro próximo rival. Ha sido bueno poder verle en acción y creemos que va a ser un partido bastante duro. Es un equipo que tiene entusiasmo, que es peligroso cuando ataca", indicó en rueda de prensa recogida por la web de River.



Respecto a la Copa Libertadores, el 'Muñeco' tiene las buenas noticias en lo que a su ataque se refiere, ya que recupera a Rafael Santos Borré, que se perdió la cita del Bernabéu por sanción y que "seguramente" volverá al once, y a su goleador Ignacio Scocco, que no participó en la final ante Boca y que podrá partir desde el banquillo. El colombiano dejaría sin sitio a Enzo Pérez en un once donde tampoco se espera al héroe del título de Madrid, el zurdo Juan Fernando Quintero.



"Haremos nuestro juego, el que nos trajo hasta acá y nos dio el privilegio de volver a jugar este Mundial. Es una sensación muy linda haber conseguido esta 'chance' y vamos a disfrutarla y aprovecharla al máximo, sabiendo que estamos en un momento de mucha ilusión. Llegar hasta acá nos motiva por haber vivido un momento histórico ganando nuestra Copa Libertadores", admitió el técnico de River.



