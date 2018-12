Décima seguida para el Betis EPlus (99-68) Los béticos vencen claramente al Canoe, consiguen su décimo triunfo consecutivo y se afianzan en el liderato de la LEB Oro Victor Diaz

sábado, 15 de diciembre de 2018, 19:33 h (CET) Suma y sigue para el Betis Energía Plus, que ha derrotado esta tarde claramente al ZTE Canoe en San Pablo, logrando así la décima victoria seguida para un total de once. El equipo verdiblanco, después de los triunfos de todos sus rivales directos, sigue en cabeza de la tabla en la LEB Oro y continúan casi sin mostrar fisuras.

Los de Curro Segura salieron dispuestos a no dejar margen para la sorpresa, y tanto en ataque como en defensa ahogaron a un Canoe al que le costó mucho entrar en el partido.

La superioridad bética se notaba sobre todo en ambas zonas, con Stainbrook intimidando y con el resto de jugadores anotando con facilidad, mientras que los madrileños solamente vieron aro desde el exterior durante el primer cuarto, con cuatro triples de diez intentos, dos de ellos de Jugovic.

Así, el partido estaba ya resuelto en el primer minidescanso (26-12), a menos que el Betis se relajara hasta el punto de dejar entrar al Canoe en el mismo. No ocurrió así en el segundo cuarto, pese a que los madrileños mejoraron en ataque, aprovechando tal vez ciertos momentos de laxitud defensiva de los locales.

Adrián Fuentes, con dos triples, y el despertar de la gran estrella madrileña Tyson Pérez mantuvieron relativamente vivo al Canoe, aunque el Betis aprovechaba cualquier momento para dar pequeños arreones, vía Obi, Bropleh o quien procediera, para abortar cualquier posible reacción visitante.

Un triple de Dee dio la máxima ventaja hasta el momento al Betis (48-30) segundos antes de que Pérez, con otro lanzamiento desde 6,75, dejara la diferencia en quince al descanso.

Y al tran tran, apretando solamente cuando hacía falta, fue como el Betis mantuvo a raya al Canoe durante prácticamente todo el segundo tiempo.

Triplazo de Costa Los madrileños llegaron a estar con posesión para colocarse a menos de diez en los primeros instantes del tercer cuarto, pero entre Bropleh y Dani Rodríguez estiraron poco a poco el marcador antes de que Lluís Costa nos deleitara con la jugada de la noche, un triplazo desde su campo sobre la bocina del final del período, al estilo del que anotó el madridista Campazzo en la Euroliga hace pocos días.

La acción del ex base del Manresa animó el cotarro en las poco pobladas gradas de San Pablo, además de sentenciar el duelo con el 73-53 que reflejaba el electrónico. De este modo, el último cuarto sirvió para que los asistentes en las gradas se divirtiesen viendo cómo su equipo aumentaba las rentas.

Y también valió para que hombres como el pívot polaco Marcius y el canterano Stefan Vlahovic –que entró hoy en la lista por el lesionado Almazán- tuvieran unos minutos que supieron aprovechar.

Al final la ventaja bética superó los treinta puntos, aunque se quedó tan sólo a uno de llegar a los cien. Para el Canoe, por su parte, este resultado no empaña su notable temporada, y no debería afectarle a la hora de seguir cimentando lo que hasta ahora está consiguiendo con holgura, que es la permanencia en la LEB Oro.

99- BETIS ENERGÍA PLUS: Dani Rodríguez (8), Borg (5), Bropleh (17), Malmanis (8), Stainbrook (6) -cinco inicial-, Obi (19), Dee (15), Costa (7), Vlahovic (-), Samb (2), Tunde (4) y Marcius (8). 68- ZTE REAL CANOE: De la Rúa (2), Jugovic (6), Martínez (9), Pérez (16), Olaizola (8) -cinco inicial-, Fuentes (16), Lobo (5), Cabral (4), Mendia (-) y Ormo (-). ÁRBITROS: Mas Cagide, Iglesias Ambrosio y Hurtado Almansa. Sin eliminados. PARCIALES: 26-12, 22-21, 25-20 y 26-15. INCIDENCIAS: Decimotercera jornada de la Liga LEB Oro 18-19. Pabellón San Pablo (Sevilla).

El 'Granca' se da su primer homenaje en Euroliga Los de Víctor García se acercan al 'Top 8' con una gran victoria sobre Buducnost afeada en el último cuarto El Real Madrid vapulea al Barcelona (92-65) Hacía 18 días que el Barcelona había doblegado al Real Madrid en Liga Endesa (86-69) Juancho cae en el duelo frustrado de los Hernangómez y Marc Gasol se impone a Mirotic Marc Gasol y Memphis Grizzlies se impusieron a los New Orleans Pelicans de Nikola Mirotic Octava seguida del rodillo verdiblanco (85-64) El Betis Energía Plus apaliza por asfixia y por amplitud de rotación a un Melilla un poco disminuido, y pone una pica más de cara al ascenso El Fenerbahçe de Ali noquea a un Barça desquiciado Sigue sin poder tumbar el Barça Lassa