El Celta no puede con un Lega plagado de bajas

El Celta de Vigo no pudo conseguir su tercera victoria consecutiva tras empatar con el Leganés (0-0) en el partido que inauguró la decimosexta jornada en Primera División, un duelo marcado por las ocasiones de ambos conjuntos, sobre todo por el notable tramo final de los celestes, que merecieron mejor suerte.



En Balaídos, el equipo de Miguel Cardoso fue mejor, o al menos puso más carne en el asador. Maxi Gómez fue quién avisó primero con un cabezazo que se marchó fuera a los diez minutos y, en la segunda mitad, con otro testarazo que acabó en la cruceta. El Celta fue a más con el correr de los minutos, pero el Lega tampoco se quedó atrás pese a achicarse en su área.



Casi el 80% de la posesión correspondió a los gallegos, que no tuvieron problema en asumir el mango de la sartén. Boufal, pasado el cuarto de hora, pidió penalti en una acción de 'Pichu' Cuéllar que necesitó del VAR. A dicha jugada contestó Vesga con un remate picante que se fue por poco rozando el segundo palo. El Lega, con hasta ocho bajas, dio la cara y terminó sin magulladuras.



La segunda parte comenzó con En-Nesyri fallando un mano a mano con Rubén Blanco. El delantero marroquí marró tres claras ocasiones, la primera de ellas nada más arrancar el choque, y la segunda, a los 48 minutos. Aún tendría otra, mucho más clara, cuando tuvo todo el tiempo del mundo para controlar y definir con tranquilidad.



El africano no pudo cambiar la suerte de los pepineros, pero tampoco un Celta que buscó el gol con ahínco. Fran Beltrán lanzó ajustado a diez para el final y Brais Méndez dispuso la oportunidad más clara a un par de metros de Cuéllar. El portero extremeño detuvo el balón con el cuerpo y evitó la tragegia de los madrileños.



Finalmente, el partido acabó igual que empezó. Un reparto de puntos que deja al Celta a una sola unidad de los puestos europeos, mientras que el Lega sigue su escalada para alejarse del descenso. A falta de que se complete toda la jornada, los de Mauricio Pellegrino tienen cuatro puntos de ventaja sobre la zona comprometida de la tabla.



--RESULTADOS DE LA JORNADA.

-Viernes 14.

Celta - Leganés 0-0.

-Sábado 15.

Getafe - Real Sociedad. Jaime Latre (C. Aragónes) 13.00 horas.

Valladolid - Atlético. Undiano Mallenco (C.Navarro) 16.15 horas.

Real Madrid - Rayo. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 18.30 horas.

Eibar - Valencia. Cordero Vega (C.Cántabro) 20.45 horas.

-Domingo 16.

Sevilla - Girona. Cuadra Fernández (C.Madrileño) 12.00 horas.

Espanyol - Betis. Sánchez Martínez (C.Murciano) 16.15 horas.

Huesca - Villarreal. Medié Jiménez (C.Catalán) 18.30 horas.

Levante - Barcelona. González González (C.C.-leonés) 20.45 horas.

-Lunes 17.

Alavés - Athletic. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 21.00 horas.