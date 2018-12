Manita del Betis FS al Barça B (5-1) El equipo de Daniel Ibañes, pleno de intensidad y de efectividad, recupera provisionalmente el liderato de Segunda ante el filial azulgrana Victor Diaz

viernes, 14 de diciembre de 2018, 22:07 h (CET) El Betis Futsal se coloca provisionalmente de nuevo al frente de la clasificación en Segunda División, con un partidazo en el que ha terminado goleando por 5-1 al Barça Lassa B gracias por una parte a la intensidad y a la concentración mostradas ante uno de los mejores equipos de la categoría; y, por otra, a su notable efectividad de cara a portería.

El primer tiempo tuvo un ritmo de juego bastante alto, vistoso y con llegadas sumamente peligrosas. El filial azulgrana gozó de dos de ellas muy claras: la primera, un error incomprensible bajo palos de Hugo Alonso; y la segunda, poco después, un trallazo al larguero de Juan Fran.

Sin embargo quien inauguró el marcador fue el equipo de Daniel Ibañes, al remachar Éric en boca de gol un doble disparo de Elías (1-0, min 7).

Poco duró la alegría, no obstante, puesto que el Barça B empató un minuto más tarde, al aprovechar Juan José un balón suelto en el área bética que no pudo atrapar Cidao (1-1, min 8).

El ritmo de ida y vuelta no decayó, siendo el Betis el que aprovechó una de sus llegadas gracias a la conexión entre Cidao y Tobe. El guardameta lanzó un pase largo desde su propia área, y el cierre empalmó magistralmente de volea dentro del área contraria para batir a Sahuquillo (2-1, min 12).

De ahí al descanso el control fue principalmente verdiblanco, teniendo el Betis dos magníficas ocasiones no aprovechadas. Ivi mandó un disparo al larguero en el minuto 17; y Borja Blanco no aprovechó, con el tiempo a cero, la sexta falta en la que incurrió el filial del Barça.

Era el primer doble penalti que se veía esta temporada en Amate, y el antaño internacional, disparando desde unos ocho metros –ahí se cometió la falta-, no acertó con la portería culé, saliendo fuera la pelota a ras de suelo.

"Matador" en ataque Tras el intermedio el Betis siguió haciendo gala de una gran efectividad, hasta llegar a arrollar en el marcador al Barça B. El filial marró otras dos clarísimas llegadas, una de Jesús Sancho errada de forma similar a su compañero Hugo Alonso en la primera mitad; y otra de Povill que salvó Burrito bajo palos enmendando el error que había cometido entregando el balón al jugador azulgrana.

El Betis, por su parte, estuvo matador en el área visitante. Ivi arrancó su moto en el minuto 29 hasta incrustar el balón en la portería de Sahuquillo (3-1); Éric hizo su doblete rematando desde el suelo un saque de banda de Borja Blanco (4-1, min 34) y Cidao, un minuto más tarde, hizo su gol de portería a portería después de abortar el ataque culé de cinco.

Y así acabó el festival de fútbol sala que coloca al Betis provisionalmente de nuevo como líder de Segunda División, a la espera de lo que haga el Burela Pescados Rubén.

5- REAL BETIS FUTSAL: Cidao; Tobe, Borja Blanco, Burrito, Rubén Cornejo -cinco inicial-, Elías, Eric, Víctor, Ivi, Borja González y Oriol Miquel. 1- FC BARCELONA LASSA B: Sahuquillo, Khalid, Jesús Sancho, Roberto, Juan José -cinco inicial-, Daniel, Hugo Alonso, Juan Fran, Pau Recasens, Povill y Álex Lluch (ps). ÁRBITROS: Mayo López y Panadero Díaz-Concha. Amarilla a los béticos Borja Blanco y Tobe, y al visitante Jesús Sancho. GOLES: 1-0: Éric (min 7); 1-1: Juan José (min 8); 2-1: Tobe (min 12); 3-1: Ivi (min 29); 4-1: Éric (min 34); 5-1: Cidao (min 35). INCIDENCIAS: Liga Nacional de Fútbol Sala. Decimocuarta jornada de la temporada 18-19 en Segunda División. Pabellón Amate (Sevilla). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

