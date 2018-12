¿Qué características debe reunir la mejor tarjeta de débito? Existen tarjetas gratuitas, sin comisiones por retirada y seguras Redacción Siglo XXI

viernes, 14 de diciembre de 2018, 07:57 h (CET) Cada vez más personas utilizan medios de pago electrónicos como tarjetas de débito para realizar compras. Según datos del Banco de España, actualmente hay 26 millones de tarjetas de débito funcionando.

Los beneficios son múltiples: no hay necesidad de cargar dinero en efectivo (con el potencial peligro de robo), permite hacer un registro y control de gastos y puedes hacer comprar a distancia. Si estás buscando adquirir un servicio de tarjeta de débito, te dejamos una serie de consejos para que sepas elegir el mejor servicio para tus necesidades. También te puede servir el portal mejores tarjetas de débito de tarjetas-online.net que cuenta un ránking de las opciones más convenientes del mercado.

Gratuidad de la tarjeta Generalmente las tarjetas de débito tienen un coste de emisión y de mantenimiento anual de la cuenta, pero hay algunas compañías que ofrecen el servicio de forma gratuita. Entre ellas, se encuentran la tarjeta de N26, la de ING Direct, la de Bnext, la de imaginBank y la NX de Abanca. Solo se trata de solicitarlas, y a los pocos días ya estará habilitada para realizar compras o contratar servicios.

Comisiones para retirar dinero Otra de las características que debes tener en cuenta a la hora de contratar el servicio de tarjeta de débito es la comisión que cobra la entidad emisora a la hora de retirar dinero de cajeros automáticos.

Procura que la tarjeta no tenga comisiones muy altas porque vas a perder mucho dinero cada vez que necesites efectivo. Hay incluso algunas que no cobran ningún tipo de comisión. Por ejemplo, la tarjeta emitida por NX de Abanca. La de ING y la de imaginBank permiten sacar dinero sin ninguna comisión solo en determinadas terminales.

Otras entidades cobran comisión a partir de cierta cantidad de extracciones al mes. La de N26 no cobra comisión durante las primeras cinco extracciones del mes, y luego de la quinta extracción, cobrará una comisión de 2 euros. Si extrae dinero en una moneda extranjera, la comisión será del 1,7% de la operación. Por su parte, la de Bnext tiene un límite de tres retiros al mes sin comisión.

Descuentos que ofrece Las entidades financieras emisoras de tarjetas de débitos suelen hacer acuerdos con comercios y empresas de servicio para que sus clientes reciban beneficios al usar el plástico. Los más comunes son descuentos, ofertas especiales y devolución de dinero.

Por ejemplo, al comprar con la tarjeta ING Direct en gasolineras Galp y Shell, la tarjeta te devuelve el 3% de lo consumido. De modo similar, la tarjeta de NX de Abanca ofrece una rebaja del 2% en Galp.

Otras tarjetas cuentan con descuentos en comercios y restaurantes adheridos.

Seguros asociados Entre los acuerdos que realizan las entidades financieras y las empresas se encuentran la de ofrecer seguros asociados a la tarjeta de débito.

La mayoría de las tarjetas ofrecen seguros médicos para viajes al exterior. Otras que vienen incorporados seguros contra incendios para el hogar. Algunas incluyen seguros para automóviles.

Seguridad Al contratar un servicio financiero electrónico, una de las cuestiones fundamentales a tener en cuenta es la seguridad que ofrece en la realización de operaciones. Es muy importante que en la banca online pidan más de una contraseña y que ésta deba ser con diferentes caracteres (letras mayúsculas, minúsculas y números) para que sea difícil de adivinar. La seguridad durante las operaciones en línea es otro punto clave. Por ejemplo, la tarjeta emitida por imaginBank ofrece una VISA que cuenta con el sistema de seguridad CaixaProtect, un servicio de protección de datos producido por el CaixaBank. Ese mismo servicio, ofrece además un sistema que registra y da aviso de todos los movimientos de la cuenta.

En tanto, la tarjeta de ING Direct cuenta con un sistema de protección antifraude, en caso de que la tarjeta sea copiada o extraviada.

A su vez, todas las entidades cuentan con sistemas Verified by VISA y Mastercard SecureCode, que producen las empresas para poder comprar a través de Internet sin riesgos de robo de datos.

Uso en el extranjero Otro de los rasgos importantes a la hora de contratar un servicio de tarjeta de débito es su funcionamiento en el extranjero. No todas las tarjetas se pueden utilizar en países o zonas donde no fueron emitidas y, por eso, es fundamental hacer la consulta previa.

En caso de que funcione correctamente en el exterior, hay que averiguar cuál es la comisión que cobran en la extracción o en el pago, porque esta suele ser bastante más alta que las comisiones en territorio nacional. La tarjeta de Bnext, por ejemplo, es muy ventajosa en este sentido, ya que al extraer dinero o pagar algún producto y servicio en el extranjero no se cobra ninguna comisión. Solo se abona el tipo de cambio de divisa que impone de VISA y/o la comisión que aplica el banco dueño del cajero automático. La emitida por NX de Abanca permite extraer dinero del cajero en el extranjero de forma gratuita con un máximo de 5 veces al mes.

Banca online y aplicación móvil No es una característica esencial, pero sí puede ahorrarte tiempo y dolores de cabeza. Cuando elijas una tarjeta de débito, fijate cómo es el sistema de banca online de la entidad financiera, y si tiene o no una aplicación móvil. ¿Por qué decimos que puede ahorrarte tiempo y dolores de cabeza? Porque las operaciones que se realicen a través de estos sistemas virtuales (transferencias, registro de movimientos, pagos de servicios, compras de moneda extranjera, puntos acumulados, resúmenes de cuenta, apertura y cierre de cuenta, etcétera) serán mucho más sencillas y fáciles de realizar si cuenta con una buena interfaz.

