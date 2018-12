El CSKA deja helado al Bernabéu Los de Solari, poco fiables, despiden con una intrascendente derrota la fase de grupos Redacción Siglo XXI

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 23:06 h (CET) El Real Madrid dejó muchas dudas en su intrascendente derrota ante el CSKA de Moscú (0-3) en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, un partido que terminó con los pitidos del Santiago Bernabéu, harto de que sus jugadores den una de cal y otra de arena.

El fútbol no fue justo con los blancos en una tarde extraña en Chamartín. Sin nada en juego, el equipo de Solari se gustó durante la primera mitad, con apariciones brillantes de Vinicius y Asensio, pero dos errores condenaron todas sus buenas intenciones.



El brasileño lideró al actual campeón de Europa con dos grandes jugadas que a punto estuvieron de suponer el primer gol de los merengues. Sin embargo, Akinfeev se erigió en protagonista y provocó un nuevo resbalón del Madrid esta temporada, la octava derrota y aún no ha terminado diciembre.



Vinicius alegró la tarde hasta la tragedia. Un disparo suyo avisó a los rusos y Asensio, que recogió el rechace, la estrelló en la cruceta. Acto seguido, el balear puso su firma a una jugada de fantasía, que acabó tirando al muñeco. Corría el ecuador de la primera mitad y los de Solari dominaban por completo al actual subcampeón de Rusia. Llorente, con mucha autoridad, demostró que puede ser el sustituto de Casemiro sin ningún problema.



Pero las cosas no salen siempre como se diseñan en la pizarra. Si en Huesca la moneda salió cara, esta tarde tocó cruz. La defensa de cinco planteada por Viktar Hancharenka complicó el trabajo de los locales, sobre todo cuando el joven Fede Valverde fue incapaz de asumir más protagonismo en la construcción. El Madrid dejó de hilar y permitió armarse a su oponente.



Y así pasó. Después de tres ocasiones claras para los blancos, llegó el CSKA y besó el santo a las primeras de cambio. Una acción sensacional de Chalov adelantó a los moscovitas a los 37 minutos. Control, carrera, recorte y disparo al palo largo. El canterano Javi Sánchez sólo pudo ver como un espectador la gran maniobra del delantero ruso.



Para colmo del Bernabéu, antes de llegar al descanso, el CSKA puso el 0-2 con algo de fortuna. Nuevamente Javi Sánchez acabó comprometido, picó en el anzuelo y dejó vía libre a Mário Fernandes, ayudado también por la mala marca de Marcelo, que regresó este miércoles y no estuvo a buen nivel. El disparo lo rechazó Courtois, pero Schennikov estuvo listo para no desaprovechar las migajas.



ISCO, PITADO POR LA GRADA

La segunda parte no comenzó con buenas sensaciones, todo lo contrario. No existió chispa, ni electricidad, ni algo que hiciese cambiar el rumbo del partido. Entró Bale, que dio el susto tras sufrir un golpe, pero ni tan siquiera el galés pudo arreglar el desaguisado. Sólo Vinicius, el mejor este miércoles, lo intentó con una asistencia a Isco que falló el malagueño, más que cuestionado por sus aficionados.



El '22', que ha estado peleado con Solari, exhortó a la grada en una acción que terminó por desesperarle: "¿Qué queréis, pero qué queréis?", dijo Isco mirando al Bernabéu, que le replicó con silbidos durante buena parte de la segunda mitad. El partido no tenía más entretenimiento que el de ver si la épica daba lugar o el CSKA ponía la puntilla.



Y fue lo segundo. Los de Hancharenka, que batallaban por jugar la 'Europa League', marcaron el tercero a los 73 minutos, después de un disparo desde la frontal de Sigurdsson. Se acabó lo que se daba para un Madrid que, sin jugarse nada, dejó un regusto agridulce y volvió a caer ante el cuadro ruso, igual que en el partido de ida.



El equipo de Solari, que sigue jugando con la cal y con la arena, dejó pasar la segunda parte sin pena ni gloria. Las gradas se vaciaron mucho antes del minuto 90 y la victoria viajó para Rusia. No le sirvió para seguir en Europa, pero dicen adiós a la 'Champions' después de haber derrotado, por partida doble, al vigente campeón de Europa que, ahora mismo, desprende más dudas que otra cosa.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 0 - CSKA MOSCÚ, 3 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Odriozola, Javi Sánchez, Vallejo, Marcelo (Carvajal, min.74); Llorente (Kroos, min.58), Fede Valverde, Isco; Asensio, Vinicius y Benzema (Bale, min.46).



CSKA MOSCÚ: Akinfeev; Mário Fernandes, Nababkin, Becao, Magnússon, Schennikov (Nishimura, min.93); Vlasic, Bistrovic, Oblyakov (Kuchaev, min,89); Sigurdsson y Chalov (Abel Hernández, min.84).



--GOLES:

0 - 1, min.37, Chalov.

0 - 2, min.43, Schennikov.

0 - 3, min.73, Sigurdsson.

--ÁRBITRO: Artur Manuel Soares 6Dias (POR). Amonestó con tarjeta amarilla a Schennikov (min,78) en el CSKA y a Fede Valverde (min.93) en el Real Madrid.



--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

