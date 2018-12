Valencia desencadeno Los de Marcelino ganan liberados de presión al United en el adiós a la Champions Redacción Siglo XXI

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 23:04 h (CET) El Valencia CF superó (2-1) al Manchester United en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones celebrada este miércoles en Mestalla, un partido alegre y sin presión de un equipo desencadenado para agradar a su afición en la despedida de la 'Champions', con buen ambiente para trabajar en su mejora.

El cuadro 'che', sin nada en juego y la tercera plaza segura del Grupo H con el 'descenso' a la Liga Europa, jugó sin el agobio de los resultados en liga, ni ya la obligación de ganar en Europa. Además, marcó pronto y en cada parte, otra asignatura pendiente, para dar rienda suelta al fútbol que no siempre sabe sacar.



Los de Marcelino García Toral superaron a un United que menospreció el primer puesto del grupo, que hubiera sacado de ganar por la derrota de la Juventus ante el Young Boys (2-1), con los goles de Carlos Soler y otro en propia de Phil Jones. Las rotaciones de Jose Mourinho dejaron una floja versión de los 'red devils'.



El duelo dejó eso sí un bonito intercambio, en el que la pegada fue local. Al cuarto de hora Soler puso el 1-0, rematando bien y raso una jugada por banda derecha. Fue lo más dañino para los ingleses, las subidas de Piccini y las conexiones de Soler y Mina. Con mucha presencia en el área, Batshuayi la tuvo muy clara pero remató con el hombro y Pogba perdonó en el área de Doménech.



El delantero belga no terminó de aprovechar su oportunidad, como uno de los llegados esta temporada muy señalados por Mestalla. Otro señalado era un Kondogbia que estuvo correcto pero terminó lesionado. Sin embargo, un Valencia animado volvía a encontrar el gol a los dos minutos de la reanudación, en un pésimo entendimiento entre Romero --con De Gea en casa-- y Phil Jones rematando a puerta.



Llegaron los cambios, obligado por lesión el de Lato y más en busca de reaccionar en los visitantes. Ashley Young, Rashford y Lingard mejoraron a los de Mourinho, y Doménech comenzó a tener trabajo. Mientras, ni Batshuayi, ni Rodrigo, que entró para los últimos 20 minutos, terminaron con el gafe del ataque 'che', el cual confirmó este miércoles el paso por quirófano de Guedes.



El United terminó recortando por medio de Rashford en el 87', esta vez tarde para otra más de sus remontadas esta temporada, aunque el ex el Valencia Juan Mata tuvo el empate en el último minuto. Mestalla cambió los pitos del pasado sábado con una victoria europea de prestigio, para ser cabeza de serie en dieciseisavos de la Liga Europa, y buen juego, para echar gasolina a un año complicado.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA CF, 2 - MANCHESTER UNITED, 1. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

VALENCIA CF: Doménech; Piccini, Vezo, Diakhaby, Lato (Garay, min.51); Soler, Kondogbia, Parejo, Cheryshev (Ferran Torres, min.66); Batshuayi y Mina (Rodrigo, min.68).



MANCHESTER UNITED: Romero; Valencia, Jones, Bailly, Marcos Rojo (Ashley Young, min.46); Fellaini, Pogba, Mata, Andreas, Fred (Rashford, min.57) y Lukaku (Lingard, min.69).



--GOLES:

1 - 0, min.17, Soler.

2 - 0, min.47, Jones (propia puerta).

2 - 1, min.87, Rashford.

--ÁRBITRO: Georgi Kabakov (BUL). Amonestó a Lato (min.29) por parte del Valencia. Y a Valencia (min.11), Bailly (min.30) y Rashford (min.82) en el United.



--ESTADIO: Mestalla.

