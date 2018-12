21 problemas de liderazgo resueltos por Javier Imbroda Alienta publica 'Entrenar para dirigir' Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 08:10 h (CET) Los datos de productividad de nuestro país son de los más bajos entre las grandes economías globales. Sin embargo, en el deporte de alta competición lideramos muchos de los rankings mundiales y nuestros deportistas, de muy variadas disciplinas, han logrado un gran reconocimiento internacional. Esto se debe en gran medida a la formidable habilidad de dirección de los entrenadores y a la herramienta de cambio conductual más poderosa que existe, el entrenamiento.

¿Cómo podríamos lograr que nuestros equipos empresariales rindan al mismo nivel que nuestros equipos deportivos? MindCompanySport ha creado un método único para conseguir que las organizaciones consigan sus objetivos estratégicos entrenando las tan demandadas habilidades que tanto equipos como profesionales necesitan. Para dominar una habilidad no es suficiente con el conocimiento teórico, si queremos poder aplicarla con éxito debemos también entrenarla. Con herramientas y metodologías de la alta competición deportiva, los creadores del método, Javier de Miguel y Juanjo Martín, junto con el exseleccionador nacional de baloncesto Javier Imbroda, nos muestran cómo actuar y resolver problemas reales con los que te puedes enfrentar en tu empresa tal y como lo haría un entrenador de alto nivel.

En este libro descubrirás cómo gestionar diversas situaciones de comunicación, coordinación, gestión del tiempo, toma de decisiones o estrés en la empresa —situaciones que pueden hacer que el rendimiento y la productividad de los equipos disminuya— tal y como lo haría un entrenador de alta competición.

