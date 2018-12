El Atleti regala el primer puesto en Brujas Los de Simeone volverán a jugar la vuelta de octavos fuera de casa Redacción Siglo XXI

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 00:04 h (CET) El Atlético de Madrid no pudo ganar al Brujas en la sexta y última jornada de la Liga de Campeones tras empatar sin goles en un partido pobre, muy lineal, que impidió a los colchoneros mantener su liderato en el grupo A en detrimento del Borussia Dortmund, que pasará a octavos como primer clasificado.

Los del 'Cholo' Simeone, que jugaban en territorio maldito por la historia, no estuvieron finos y apenas pudieron comprometer al conjunto belga, un equipo que es tercero en el campeonato doméstico y que llegaba a la cita sin opciones de seguir con vida. Su destino será la Europa League, un buen premio habiendo dejado fuera al Mónaco.



El Atlético entregó la primera mitad, casi sin ocasiones, con una mala versión de Gelson Martins -muy físico pero poco práctico-, un tiro de Griezmann desde el balcón del área y una jugada del francés que no llegó a buen puerto por el afán de la defensa 'azul y negra', que no perdió la concentración durante los 90 minutos.



Esta oportunidad del '7' galo fue de las mejores para un Atleti que volvió a llevar la manija en la segunda mitad. Los colchoneros sólo sufrieron en una jugada puntual, una parada de Oblak a remate de Schrijvers, la cual desbarató con todo el cuerpo a pocos metros. El gol local tampoco llegaba y los de Simeone gozaron de más ocasiones.



La primera de ellas llevó la firma de Correa, que aportó frescura y desparpajo en los metros finales. El argentino, con poca prensa, está siendo uno de los mejores jugadores esta temporada, sin embargo tampoco valió su fútbol para tomar ventaja. Koke, con un buen zapatazo, también probó suerte desde fuera del área, pero el 0-0 no se movió.



Para rematar, Correa fue objeto de un posible penalti a dos minutos del final. Una acción en la que se abalanzaron sobre el ariete colchonero y que el árbitro no entendió ni tan siquiera como falta. Este cúmulo de ocasiones dejó definitivamente las tablas en el marcador del estadio Jan Breydel de Brujas.



De esta forma, el Atlético de Madrid pasa a octavos de final como segundo de grupo, superado por el Borussia Dortmund, que no falló en su visita al Principado de Mónaco. Ambos clubes acceden con 13 puntos, pero los germanos lo hacen como primeros por su mejor diferencia de goles con el cuadro español.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BRUJAS, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 0.

--ALINEACIONES.

BRUJAS: Horvath; Poulain, Mechele, Denswil; Vormer, Amrabat, Nakamba, Vanaken (Rits, min.91), Ngonge (Peres, min.69); Openda (Schrijvers, min.74) y Wesley.



ATLÉTICO MADRID: Oblak; Arias, Godín, Montero, Saúl; Rodrigo, Thomas (Kalinic, min.69), Koke, Lemar (Vitolo, min.61); Griezmann y Gelson Martins (Correa, min.60).



--ÁRBITRO: Davide Massa (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Montero (min.21), Saúl (min.48) y Godín (min.57) en el Atlético de Madrid; y a Denswil (min.56) y Amrabat (min.76) en el Brujas.



--ESTADIO: Jan Breydel.

