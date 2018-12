Dembélé despierta y el empate de Lucas salva al Tottenham Los nervios los puso el baile de resultados en Barcelona y Milán Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 00:04 h (CET) El FC Barcelona y el Tottenham Hotspur han empatado (1-1) este martes en el Camp Nou, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en una noche a la que se presentó bien despierto Ousmane Dembélé con un gol de bella factura, y en la que el empate de Lucas Moura salvó a los ingleses para ir, como segundos, a los octavos de final.



Los nervios los puso el baile de resultados en Barcelona y Milán. Al Barça no le iba nada en ese toma y daca, pero hizo su trabajo de ir a buscar el triunfo, el prestigio y respetar la competición. El Tottenham, eliminado hasta el momento de su empate desde que el Inter igualó también su partido ante el PSV Eindhoven en el minuto 73, estuvo ofensivo pero con cierto miedo.

Al final su agonía se transformó en gol, de Lucas Moura a buen centro de Harry Kane en el minuto 85, y trasladaron la presión a un Inter que debía y buscaba la remontada completa, que no llegó. El Barça, otro punto más y buenas sensaciones para jugadores menos habituales. El Tottenham, que veía a Jasper Cillessen como un gigante diabólico, finalmente pudo superar al holandés, soñar y festejar.



Hubo revolución en el Barça pero Ernesto Valverde optó por la vía comedida. Sin Riqui Puig, la esperanza de muchos blaugranas, pero con Miranda de titular en el lateral zurdo y Aleñá en la medular junto a Arthur, que volvía de lesión. Unos cambios que no afectaron demasiado, ya que Ousmane Dembélé se ganó pronto la redención de su afición.



No hizo tarde, sino que aceleró como nunca para llegar pronto a su cita con el gol. Segundo en la Liga de Campeones y noveno en lo que va de temporada para el francés, que habrá sido castigado por el club por llegar tarde a dos entrenamientos, el último este domingo, pero que en el campo no ha tenido castigo.



Dembélé se despertó a sí mismo, a su equipo y a un Camp Nou confiado, de baja asistencia y muchos 'spurs' en las gradas. El galo robó un balón en el centro del campo, se fue como una gacela con autopase, sentó a Harry Winks, remató con la zurda engañando a Lloris y gol.



Pese a no ser un partido brillante del Barça, los blaugranas pudieron irse 2-0 arriba al descanso pero Philippe Coutinho envió su disparo al palo tras caracolear en el área entre tres defensas ingleses. También lo probó Ivan Rakitic, esta vez de '4', pero Lloris estuvo atento. Ya en la segunda parte, Coutinho calcó su jugada y la volvió a estrellar en la madera.



Quien necesitaba ganar era el Tottenham, aunque que el PSV Eindhoven se adelantara en el Giuseppe Meazza al Inter de Milán con gol de Lozano en el minuto 13, hizo que los Spurs se tranquilizaran. Quizá demasiado, aunque con Eriksen, Alli, Son y Kane tenían tanto poder ofensivo que hicieron que Cillessen se erigiera en el mejor jugador blaugrana, un portero a la sombra de Ter Stegen que suele cumplir con nota cuando juega.



El holandés hubiera sido el verdugo del Tottenham, pero no pudo hacer nada al tiro a bocajarro de Lucas Moura. Antes, había salvado todos los muebles, sobretodo en un mano a mano con Son que sacó con el pie izquierdo. Al coreano le detuvo todos sus disparos, también a Kane o Eriksen. No obstante, el ir de menos a más da el billete a los de Mauricio Pochettino como segundos, por detrás de un Barça que ya tenía los deberes hechos y que sumó 14º punto.



BUSQUETS, CENTENARIO EN 'CHAMPIONS'

Con su entrada al terreno de juego en el descanso, en lugar de Ivan Rakitic, Sergio Busquets disputó su partido centenario en la Liga de Campeones y entró en el selecto grupo formado por Leo Messi, Gerard Piqué, y los ya fuera del equipo Víctor Valdés, Carles Puyol, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, que también son centenarios en 'Champions' con el club.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 1 - TOTTENHAM HOTSPUR, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Cillessen; Semedo, Lenglet, Vermaelen, Miranda; Rakitic (Busquets, descanso), Aleñá, Arthur; Dembélé (Denis Suárez, min.76), Munir (Messi, min.63) y Coutinho.



TOTTENHAM HOTSPUR: Lloris; Walker-Peters (Lamela, min.61), Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks (Llorente, min.83); Son (Lucas Moura, min.71), Alli, Eriksen; y Kane.



--GOLES.

1-0. Min.7, Dembélé.

1-1. Min.85, Lucas Moura.

--ÁRBITRO: Milorad Mazic (SER). Amonestó a Semedo (min.68) en el FC Barcelona y a Walker-Peters (min.15) en el Tottenham.



--ESTADIO: Camp Nou, 69.961 espectadores.

