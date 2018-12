'Bohemian Rhapsody', la canción del siglo XX más escuchada en streaming La canción se lanzó como single el 31 de octubre de 1975 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 11 de diciembre de 2018, 08:33 h (CET) Universal Music ha anunciado que “Bohemian Rhapsody,” el icónico single del mítico grupo británico de rock, Queen, se ha convertido oficialmente en la canción del siglo veinte más escuchada en streaming del mundo, además de la canción de rock clásico más escuchada en streaming de todos los tiempos. Los equipos de UMG en todo el mundo han promovido el descubrimiento de la canción vía plataformas de streaming para presentar 'Bohemian Rhapsody' a nuevos fans en todo el mundo más de 40 años después de su grabación. Hoy, “Bohemian Rhapsody” del álbum pionero de Queen de 1975 A Night At The Opera, ha superado los 1,6 mil millones de streams mundialmente a través de todos los principales servicios de streaming.

“Bohemian Rhapsody” se reconoce frecuentemente como una de las mejores canciones de la historia. En 2004 la canción entró en la Sala de la Fama de los Grammys y la interpretación de Freddie Mercury fue reconocida por los lectores de la revista Rolling Stone como la mejor en la historia del rock.

Esta mítica canción, reconocible al instante, también ha recibido un gran impulso gracias al éxito de la película biográfica Bohemian Rhapsody, que cuenta la increíble historia de la gran trayectoria del grupo. Sólo cinco semanas después de su estreno se convirtió en el biopic musical más taquillero de la historia.

Brian May, el guitarrista de Queen dijo, “¡El rio de la música rock se ha transformado en streams! (arroyos en español) Me complace mucho saber que todavía nuestra música fluye al máximo!”

Sir Lucian Grainge, Presidente y Consejero Delegado de Universal Music Group, dijo “’Bohemian Rhapsody’ es una de las mejores canciones de uno de los mejores grupos de la historia. También nos enorgullece representar a Queen y nos entusiasma ver que la canción aún inspira a fans de todo mundo más de cuatro décadas después de su lanzamiento. Felicito a Queen y a Jim Beach por este increíble logro, prueba de la perenne brillantez de Queen"

UMG representa el icónico catálogo de Queen a nivel internacional fuera de Norteamérica y apoya al grupo en distintos aspectos como merchandising global, licencias para minoristas y gestión de la marca a través de Bravado, una empresa de gestión de marcas y merchandising que pertenece a UMG. UMG también produce y distribuye los estrenos audiovisuales de Queen a través de la división Eagle Rock de la empresa que es la mayor productora y distribuidora de programas de música para la retransmisión, DVD, Blu-Ray, TV y los medios digitales. Estos estrenos incluyen documentales de Queen, conciertos grabados y su galardonada película interactiva de realidad virtual, ‘VR The Champions’. En Norteamérica, Hollywood Records representa el catalogo de música grabada por Queen.

La banda sonora de Bohemian Rhapsody ya se encuentra disponible en Hollywood Records de Walt Disney Co y Virgin EMI de UMG.

BOHEMIAN RHAPSODY Y QUEEN – CIFRAS CLAVE - La canción se lanzó como single el 31 de octubre de 1975 -Bohemian Rhapsody fue la primera canción de Queen que entró en la lista de los 10 singles más vendidos en Estados Unidos. En el Reino Unido fue número 1 durante 9 semanas consecutivas, un record en aquel momento. -Bohemian Rhapsody es la única canción de la historia que ha sido número 1 en el Reino Unido dos veces en Navidades. -El videoclip de Bohemian Rhapsody en general se reconoce como el primer video musical promocional y estaba basado en la portada del álbum Queen II. Fue dirigido por Bruce Gowers y se grabó en 3 horas en el lugar donde ensayaba el grupo y costó 3.500 £ en aquel momento. -A lo largo de los años muchos artistas como Pink, Kanye West, Robbie Williams, la Real Orquesta Filarmónica, Montserrat Caballe, Los Teleñecos, Elton John y Axl Rose (en el concierto de homenaje a Freddie Mercury en abril de 1992) han interpretado sus versiones de Bohemian Rhapsody. -Queen ha vendido más de 300 millones de álbumes en todo el mundo Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

