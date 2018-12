Love of Lesbian se unen al SanSan Festival 2019 La sexta edición se celebrará del 18 al 20 de abril Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 10 de diciembre de 2018, 13:07 h (CET) Love of Lesbian completan un cartel que ya deslumbra como la mejor alternativa festivalera de la primavera del año nuevo.



Habiendo ya anunciado a artistas como IZAL, C. Tangana, Miss Cafeina, La Casa Azul, Fuel Fandango, Rozalén, La Pegatina, Los Auténticos Decadentes, Xoel López, Triángulo de Amor Bizarro, Carolina Durante, Morgan, Second, Shinova, Cala Vento, Jacobo Serra, Tu Otra Bonita, Los Vinagres, Bazzookas, Badlands y Monterrosa, llegan Love Of Lesbian. La banda catalana aterrizará en el recinto de festivales de Benicàssim para celebrar sus veinte años de carrera e interpretar desde sus canciones más clásicas y conocidas de su fascinante discografía, hasta el tema que presentaron recientemente: "El astronauta que vio a Elvis".



Con esta nueva confirmación, el festival SanSan conforma sin lugar a dudas, uno de los carteles más completos y atractivos de la oferta festivalera del próximo año.



Un festival que augura una de las ediciones más brillantes, épicas e ineludibles de su historia, y que servirá de pistoletazo a la nueva temporada de música al aire libre de nuestro país, durante los días 18, 19 y 20 de abril, en el recinto de festivales de Benicàssim.



Más de 30 artistas, 3 escenarios, zonas de restauración, áreas de descanso y todas las comodidades y facilidades de un gran evento musical como lo es el Festival SanSan.



Sin duda, la próxima edición será una gran ocasión para poder disfrutar de los mejores directos de los grupos más importantes de nuestro país. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.