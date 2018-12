Juancho cae en el duelo frustrado de los Hernangómez y Marc Gasol se impone a Mirotic Marc Gasol y Memphis Grizzlies se impusieron a los New Orleans Pelicans de Nikola Mirotic Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 8 de diciembre de 2018, 12:13 h (CET) El 'doble-doble' del ala-pívot español Juancho Hernangómez no bastó a Denver Nuggets para llevarse la victoria esta madrugada ante Charlotte Hornets (113-107), en un duelo fratricida frustrado por la ausencia por decisión técnica de su hermano Willy, en una jornada NBA en la que Marc Gasol y Memphis Grizzlies se impusieron a los New Orleans Pelicans de Nikola Mirotic (103-107) y en la que cayeron Serge Ibaka, Alex Abrines y José Manuel Calderón.



En el Spectrum Center, los Hornets (12-13) dieron la sorpresa e interrumpieron su racha de tres derrotas consecutivas para defender su puesto de 'playoff' en la Conferencia Este, mientras que los Nuggets (17-8) continúan al frente del Oeste a pesar de terminar con una serie de siete victorias seguidas.



Todo en un encuentro en el que Juancho brilló con un 'doble-doble' de 15 puntos -6 de 9 tiros de campo, incluido 1 de 3 triples, y 2 de 3 desde la línea de personal- y 10 rebotes -ocho defensivos- en los 36 minutos que estuvo en pista, en los que también contribuyó con dos asistencias, una recuperación y dos tapones. Willy, mientras, no disfrutó de ningún minuto y no pudo reencontrarse con su hermano en la cancha.



En el otro duelo español de la jornada sí se midieron en el parqué Marc Gasol y Nikola Mirotic, con triunfo para el catalán. Los de Tennessee (15-9) son quintos del Oeste, donde los de Luisiana (13-14) se mantienen en la parte baja.



El de Sant Boi, en 33 minutos, ofreció 15 tantos -5 de 12 tiros de campo, con un triple en un intento, y pleno de 4 desde la línea de tiros libres-, cuatro asistencias, seis rebotes y dos tapones. Mientras, el hispano-montenegrino no tuvo su mejor noche y sólo anotó cuatro puntos, a los que añadió una asistencia y dos rebotes en 20 minutos.



Los otros tres partidos con representantes españoles se saldaron con derrota para sus equipos. En Nueva York, los Toronto Raptors de Serge Ibaka cayeron contra pronóstico ante Brooklyn Nets en la prórroga (106-105) en un choque en el que el hispano-congoleño logró ocho puntos, una asistencia, seis rebotes y dos tapones; aún así, los canadienses siguen comandando la Conferencia Este (21-6).



Los segundos del Oeste, Oklahoma City Thunder (16-8), también sucumbieron en casa de Chicago Bulls (114-112), con el balear Alex Abrines anotando tres puntos y acompañándolos de una asistencia y tres rebotes. Además, José Manuel Calderón -7 puntos, 1 asistencia y 2 robos- y sus Detroit Pistons cedieron su tercera derrota consecutiva ante Philadelphia Sixers (111-117), y los San Antonio Spurs del lesionado Pau Gasol doblegaron a Los Angeles Lakers (133-120).



--ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.

JUANCHO HERNANGÓMEZ: 15 puntos, 2 asistencias, 10 rebotes, 1 robo y 2 tapones.



MARC GASOL: 15 puntos, 4 asistencias, 6 rebotes y 2 tapones.

SERGE IBAKA: 8 puntos, 1 asistencia, 6 rebotes y 2 tapones.

JOSÉ MANUEL CALDERÓN: 7 puntos, 1 asistencia y 2 robos.

NIKOLA MIROTIC: 4 puntos, 1 asistencia y 2 rebotes.

ALEX ABRINES: 3 puntos, 1 asistencia y 3 rebotes.

WILLY HERNANGÓMEZ: No jugó.

PAU GASOL: Lesionado.

