El Sporting, único equipo de Segunda en octavos de final

El Sporting de Gijón es el único equipo de Segunda División que se ha clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey después de eliminar al Eibar (2-2, 2-4 en el global), mientras que Levante, Athletic y Real Betis no tuvieron problemas para sacar el billete a la próxima ronda del torneo del 'K.O'.



En Ipurua, el conjunto asturiano golpeó primero con un cabezazo de Álvaro Jiménez que resultó imparable para el meta del Eibar. Los de José Alberto, sustituto de Baraja hace unas semanas, aguantaron bien la respuesta de los armeros e incluso pudieron marcar el segundo tanto para dejar completamente sentenciada la eliminatoria.



Al borde de los 40 minutos apareció Pablo Pérez para definir con maestría un mano a mano con Riesgo. El Eibar, entonces, estaba obligado a hacer 5 goles para lograr el pase. Los de Mendilibar, sabedores de la dificultad de la empresa, al menos pudieron maquillar el marcador con dos goles de Cucurella y Charles, éste último a siete minutos del final.



También estará en octavos el Athletic Club, que estrenó técnico tras la despedida de Berizzo e hizo bueno el dicho: "entrenador nuevo, victoria segura". La llegada de Gaizka Garitano sentó muy bien a los leones, que repitieron el resultado del partido de ida conseguido ante el Huesca (0-4) para seguir con vida en la Copa.



El equipo vasco no tuvo problemas para ofrecer su mejor versión en El Alcoraz y pronto se adelantó por mediación de Aritz Aduriz. El delantero del Athletic marcó tras la reanudación y reconfirmó el pase de los suyos. Camacho falló un penalti para el Huesca, donde parece que no sale nada, e Iñaki Williams cerró la fiesta rojiblanca con un doblete en los diez minutos finales.



Además, el Betis derrotó al Racing de Santander, al que ya había vencido en El Sardinero (0-1) gracias a una buena segunda mitad que certificó su presencia en octavos (4-0). Los de Quique Setién se desquitan así de la temprana eliminación ante el Cádiz de la pasada temporada. Este jueves Barragán, Sanabria, de penalti, Sergio León y Lo Celso pusieron su firma a los goles verdiblancos.



Por su parte, el Levante también ratificó su pase tras imponerse al Lugo en el Ciutat de Valencia (2-0). Los granotas dominaron el choque de principio a fin y resolvieron, tras el 1-1 del Anxo Carro, con goles de Coke y Dwamena, éste último con el tiempo cumplido. Los de Paco López seguirán soñando en una competición donde quieren dar mucha guerra.



--RESULTADOS.

-Jueves IDA VUELTA GLOBAL.

Levante - Lugo 1-1 2-0 3-1.

Real Madrid - Melilla 4-0 6-1 10-1.

Eibar - Sporting Gijón 0-2 2-2 2-4.

Huesca - Athletic Bilbao 0-4 4-0 0-8.

Betis - Racing Santander 1-0 4-0 5-0.