El Atleti se enchufa con la Copa

El Atlético de Madrid avanzó a octavos de final de la Copa del Rey después de una gran reacción en la segunda parte del Wanda Metropolitano, la cual pasó por encima (4-0) este miércoles de un Sant Andreu que volvió a competir hasta que Lemar enchufó a los locales, que aprovecharon el torneo del 'k.o' para recuperar sensaciones y buen juego.



Los de Diego Pablo Simeone se fueron al descanso con una mala imagen, con descanso para Antoine Griezmann pero un once reconocible, mientras el cuadro barcelonés perdonaba tres buenas ocasiones de dar la sorpresa tras el 0-1 de la ida. En la reanudación, el Atleti volvió en tromba, goleó para sellar su pase con un global de 5-0 y sacó su mejor versión después de los dos últimos empates en LaLiga.



A pesar de un once con aroma a titular, al Atleti le salió un partido de los complicados. A los del 'Cholo' les tocó proponer y les faltó ritmo para ver huecos en un rival bien plantado que además tuvo las ocasiones del primer tiempo. El cuadro catalán no rifó el balón en el centro del campo, cero regalos sin complicarse en defensa.



Kalinic tuvo dos ocasiones para dar tranquilidad al aficionado rojiblanco, que no podrá disfrutar de Diego Costa en muchas semanas, pero no acertó en un pase atrás de Correa y en otra jugada de elaboración propia. Mucho más claras fueron las llegadas visitantes, con el tanque Elhadji muy protagonista.



El delantero del Sant Andreu tuvo un remate de cabeza al palo y otro picado que sacó Adán con una gran estirada. Además, Josu la tuvo en una mala decisión atrás entre Arias y el meta rojiblanco, que solventó el portero 'in extremis'. El ex del Betis terminó siendo el mejor de los locales al descanso, evitando que el cuadro catalán diera el golpe a la eliminatoria.



Poco le gustaba a Simeone, sancionado en la grada, y en la reanudación metió Rodri para reordenar el centro del campo y a Lemar para mejorar la llegada. El Atleti volvió como si se hubiera bañado en poción mágica y en 10 minutos puso un 3-0 que terminó con el digno único representante de Tercera: zapatazo de Lemar, cabezazo de Kalinic y fantasía con el exterior de Correa.



Al Sant Andreu, de nuevo capaz de competir como hiciera en la ida, se le fue la ilusión pensando ya en su complicada realidad liguera --decimocuarto en su grupo en mala racha de cinco partidos sin ganar--. Al Atleti, en cambio, de una mitad para preocuparse, el partido le sirvió para recuperar el sabor de la victoria y, sobre todo, el del buen juego.



Los rojiblancos, que venían de dos espesos empates en liga además de la victoria sin lujos en Champions ante el Mónaco, completaron buenos minutos de presión y acciones ofensivas. Lemar hizo de enganche con mucho peligro y Vitolo se apuntó al acopip de confianza con el 4-0 para la apretada lucha liguera y estar en el sorteo copero de octavos el próximo 13 de diciembre.



FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 4 - SANT ANDREU, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATLÉTICO MADRID: Adán; Arias, Savic, Toni Moya (Rodri, min.46), Lucas (Montero, min.59); Correa, Koke, Saúl, Vitolo; Gelson Martins (Lemar, min.46) y Kalinic.



SANT ANDREU: Segovia; Llamas (Rosell, min.57), Carroza, Noguera, David López (Gallego, min.63); Josu, Jaume, Guerrero (Muñoz, min.73), Ferrán; Carlos, Elhadji.



--GOLES:

1 - 0, min.48, Lemar.

2 - 0, min.53, Kalinic.

3 - 0, min.55, Correa.

4 - 0, min.81, Vitolo.

--ÁRBITROS: Melero López (C. Andalucía). Amonestó a Gelson Martins (min.30) y Koke (min.76) por parte del Atlético. Y a Noguera (min.58) y Carlos Martínez (min.82) en el Sant Andreu.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.