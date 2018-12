Hernán Pérez salva al Espanyol y el Valencia no concede sorpresas ante el Ebro Getafe y Leganés, en octavos tras eliminar a Córdoba y Rayo Redacción Siglo XXI

miércoles, 5 de diciembre de 2018, 00:11 h (CET) El Espanyol remontó al Cádiz (1-0) para superar los dieciseisavos de la Copa del Rey gracias a un gol de Hernán Pérez a 15 minutos para el final, impidiendo la sorpresa del equipo de Segunda División, mientras que el Valencia hizo buenos los pronósticos y no falló ante el Ebro pese a su pobre versión goleadora.



El conjunto de Rubi tenía la necesidad de ganar y lo cumplió. Pese al buen partido de David Gil, el portero de los andaluces, el Espanyol supo ser constante para acabar encontrando el premio. Lo intentó Piatti, Borja Iglesias, pero sobre todo Leo Baptistao, que falló la más clara para los locales. El Cádiz, por su parte, aceleró tras el gol de los pericos.



Así se llegó al minuto 90, con algún arreón del Cádiz, apoyado en Álex Fernández para las contras, pero sin la efectividad del gol. Lo encontró Aketxe en el descuento, pero su tanto fue anulado por fuera de juego. El Espanyol se mantuvo muy serio y se redimió de su último tropiezo liguero (3-0) en un buen final de partido. Los amarillos ponen fin así a seis victorias consecutivas tras su eliminación copera.



En Mestalla, el Valencia ganó por la mínima al Ebro, un equipo de Segunda División B, gracias a un gol de Batshauyi, que resolvió la papeleta para los pupilos de Marcelino a la hora de partido. El cuadro 'che' no atraviesa un buen momento y le costó sacar tajada ante un rival que juega dos categorías por debajo.



El triunfo de la ida, con doblete de Santi Mina (1-2), permitió jugar con tranquilidad a un Valencia que no termina de arrancar esta temporada. Batshuayi aprovechó un buen centro desde la banda izquierda para meter su cabeza y poner el 1-0 desde el corazón del área. El Ebro tiró de atrevimiento, pero no pudo encontrar consuelo en el gol del honor.



En Vallecas, el Leganés dio la vuelta a la eliminatoria tras empatar en Butarque (2-2) y resolvió con un gol en propia meta de Emiliano Velázquez. Los pepineros aprovecharon un disparo de El Zhar en la primera parte para batir a Alberto, que posteriormente impidió el segundo tanto de los blanquiazules en un remate de cabeza de Sabin Merino.



Los de Míchel fueron superiores e incluso merecieron el empate en la segunda mitad. Antes, desperdiciaron un penalti en botas de Bebe, que no pudo superar a Lunin, uno de los protagonistas del encuentro. El portero ucraniano fue vital para mantener al Lega con vida merced a tres paradas de mucho mérito, ocho en total. Una de ellas fue a Raúl de Tomás en los minutos finales.



El gol de los locales no llegó y el Lega -semifinalista el curso pasado- seguirá con vida en la competición del 'K.O.' pese a los 8 cambios que hizo Pellegrino en su once. Además, el 0-1 confirma la mala relación de los rayistas con la Copa porque acumulan casi dos décadas sin llegar a los cuartos de final.



HAT-TRICK DE ÁNGEL PARA EL GETAFE

Por su parte, el Getafe no tuvo problemas en certificar su presencia en los octavos de final tras golear al Córdoba (5-1), penúltimo clasificado en Segunda División. Los azulones, que habían ganado 1-2 en El Arcángel, se gustaron en el Coliseum en un partido donde reservaron el grueso de su bloque titular pensando en el derbi contra el Leganés de este viernes.



Portillo adelantó a los de Bordalás en el ecuador de la primera mitad tras un fallo tremendo de Marcos, el portero de los albiverdes. El malagueño solo tuvo que empujar el balón a placer. Ángel Rodríguez, con un triplete, machacó a los andaluces y antes, Rober Ibáñez, había logrado el tercero de la noche con una buena acción dentro del área.



--RESULTADOS DE DIECISEISAVOS DE FINAL.

-Martes.

IDA VUELTA GLOBAL

Getafe - Córdoba 2-1 5-1 7-2.

Valencia - Ebro 2-1 1-0 3-1.

Rayo Vallecano - Leganés 2-2 0-1 2-3.

