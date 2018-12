Un feo Atleti saca un empate de Montilivi El charrúa transformó un penalti cometido por el portero visitante Jan Oblak Redacción Siglo XXI

lunes, 3 de diciembre de 2018, 07:40 h (CET) El Atlético de Madrid ha empatado este domingo en su visita al Girona FC (1-1) tras un feo partido de los colchoneros en la decimocuarta jornada de la LaLiga Santander, cuya zona noble aún le provoca vértigo, mientras que los catalanes han encadenado así siete partidos sin perder entre todas las competiciones.



Un gol postrero de Jonás Ramalho en propia puerta, provocado por Diego Costa, evitó que el Atleti encajase su primera derrota liguera en tres meses, desde aquel resbalón a domicilio ante el RC Celta. Pese a todo, los pupilos de Diego Pablo Simeone se quedaron con 25 puntos en la clasificación de Primera, a expensas de que el Sevilla FC y el FC Barcelona abran hueco en su lucha por el liderato.



Así, el cuadro madrileño tardó mucho en carburar y lo pagó caro, encajando un gol del uruguayo Cristhian Stuani justo al borde del descanso. El charrúa transformó un penalti cometido por el portero visitante Jan Oblak, que en primera instancia se había señalado fuera del área pero que el VAR corrigió.



Stuani anotó con sangre fría, engañando al guardameta esloveno, y sumó de tal manera su undécimo tanto en Liga. Fue el premio a la templanza de los locales, que solo se habían visto agobiados cuando Saúl Ñíguez remató al larguero a la media hora tras una bonita triangulación con Diego Costa y Antoine Griezmann.



En la segunda mitad, los del 'Cholo' Simeone reaccionaron aunque generaban peligro a trompicones. El propio Saúl, que tuvo que desempeñarse como lateral izquierdo ante las múltiples bajas en defensa, protagonizó una clara oportunidad poco después de que se hubiera lesionado el arquero local Yassine Bono.



IRAIZOZ SALVA LOS APUROS

Fue otro momento de enjundia para el veterano Gorka Iraizoz, que salvó con la manopla un remate a la remanguillé del jugador colchonero tras un barullo dentro del área. El conjunto visitante se vio espoleado y Gelson Martins, que había entrado de refresco por un Santiago Arias desaparecido en tareas ofensivas, tuvo una buena opción de empatar.



No obstante, su tiro raso y fuerte con diestra se marchó muy desviado; al menos eso sirvió como presagio para el 1-1 que sí llegó tras un balón largo, en contragolpe, que cazó al vuelo Diego Costa. En su lucha con el ariete hispano-brasileño, el central Ramalho se introdujo la pelota sin querer en su portería en un intento de despeje a córner.



Iraizoz evitó en el largo tiempo de descuento que Gelson se resarciese con un gol, certificando la igualada de manera definitiva y un regusto agridulce para el Atleti, que rebajó su ánimo tras haber sellado recientemente su billete a los octavos de final en la Liga de Campeones. Enfrente, los de Eusebio Sacristán prolongaron su buen estado de forma hasta situarse a rebufo de los puestos europeos con 21 puntos.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA FC, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

GIRONA FC: Bono (Iraizoz, min. 70); Bernardo, Ramalho, Juanpe; Granell, Pere Pons, Pedro Porro, Aleix García (Valery Fernández, min. 84), Roberts (Portu, min. 65), Borja García; y Stuani.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Arias (Gelson, min. 74), Savic, Lucas Hernández, Saúl; Rodri Hernández (Correa, min. 64), Thomas, Koke, Lemar; Diego Costa y Griezmann.



--GOLES:

1-0, min. 45+1: Stuani, de penalti.

1-1, min. 82: Ramalho, en propia puerta.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Amonestó con amarilla a Koke (min. 41), Oblak (min. 45), Thomas (min. 72), Saúl (min. 89) y Diego Costa (min. 89) en el Atlético de Madrid.



