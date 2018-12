El Barça se esmera por Ter Stegen y el liderato Los de Valverde descuidan su fútbol pero ganan sin encajar 12 jornadas después Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 3 de diciembre de 2018, 07:39 h (CET) El FC Barcelona ganó este domingo (2-0) al Villarreal en el Camp Nou para volver a sumar de tres en LaLiga Santander y dar combustible a su lucha por el liderato, alargando su bajón en el juego pero dejando la portería a cero después de 12 jornadas, gracias a los goles de Piqué y Aleñá, en cada parte.

Tras la derrota ante el Betis y el empate contra el Atlético, el Barça recuperó el camino del triunfo pero no el del buen fútbol como se dejó también en Holanda en Champions. Al menos sí retomó el camino de la fiabilidad para alegría de Ter Stegen, a pesar de ceder el protagonismo en una mala segunda parte en el Camp Nou. Con todo, el Barça suma 28 puntos para verse líder a falta de lo que haga el Sevilla contra el Alavés.



Messi y Dembélé dieron la poca alegría ofensiva que tuvieron los de Ernesto Valverde y Piqué sacó la nota seria para regalar a su portero Ter Stegen una noche tras 11 jornadas seguidas encajando. El central de hecho también se tuvo que encargar del gol en la otra portería, con un remate de cabeza en un saque de esquina. Aleñá aprovechó sus pocos minutos para terminar con el suspense en el 2-0 ya al final.



Con las varias y sensibles bajas, Valverde repitió once de entre semana, mientras que Javi Calleja recuperó su once liguero tras rotar en Europa. El 'submarino' se encerró en la primera parte, dejó descolgado a Gerard Moreno, quien tuvo un balón al palo, y gozó de la potencia de Samu Chukwueze. El Barça se manejó con cuidado para no regalar balones, pero se vio dando pases sin ritmo ni intención.



Dembélé se lució en sus recortes y Messi tuvo sus arrancadas, hasta que pasada la media hora el Barça entero aceleró sus intenciones. El Villarreal reculó en exceso, aunque el castigo le llegó a balón parado, con el remate de Piqué. Sin embargo, la subida de tensión culé murió en el vestuario, mientras que los de Calleja entendieron la necesidad de disfrutar más del balón.



Manu Trigueros y Pablo Fornals entraron en juego y el Barça fue poco a poco perdiendo el control del partido. A los amarillos les faltó el remate, sin probar a Ter Stegen. Piqué se las tuvo con un ex del Espanyol como Moreno, y de paso le anuló, pero ni Bacca ni Ekambi dieron con la portería. En verdad no sufrió un Barça que sacó el triunfo de no encajar como no hacia desde la segunda jornada.



Una pequeña victoria que seguro esperaba Valverde, mientras cerraba la noche Aleñá con calidad por encima de Asenjo, para pedir su sitio en un once de estrellas, pero no todas con brillo como un Coutinho de nuevo desapercibido. El 'submarino' sigue muy sumergido, marcando la salvación en el filo de la zona roja.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 2 - VILLARREAL, 0. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal (Aleñá, min.70); Dembélé, Messi y Coutinho (Malcom, min.80).



VILLARREAL CF: Asenjo; Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Pedraza; Cáseres, Manu Trigueros (Bacca, min.67); Santi Cazorla, Pablo Fornals, Samu Chukwueze; y Gerard Moreno (Ekambi, min.70).



--GOLES:

1 - 0, min.35, Piqué.

2 - 0, min.87, Aleñá.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz). Amonestó a Lenglet (min.18), Jordi Alba (min.68) por parte del Barcelona. Y a Víctor Ruiz (min.11), Álvaro (min.26), Fornals (min.90) y Pedraza (min.91) en el Villarreal.



--ESTADIO: Camp Nou, 73.000 espectadores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un feo Atleti saca un empate de Montilivi El charrúa transformó un penalti cometido por el portero visitante Jan Oblak El Alcorcón cae en Albacete y el Dépor no lo aprovecha El cuadro madrileño sufrió un frenazo en su visita a tierras manchegas Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe y Malta, rivales de España en la fase de clasificación 'La Roja' ha sorteado el principal escollo del sorteo, Alemania El Real Madrid gana, pero no enamora Los blancos derrotan al Valencia con lo justo para seguir enganchados a LaLiga España conquista su primer Mundial de fútbol femenino La Sub-17 se impone (2-1) a México en la final de Uruguay 2018