El Alcorcón cae en Albacete y el Dépor no lo aprovecha

lunes, 3 de diciembre de 2018, 07:38 h (CET) El líder Alcorcón cayó (2-1) en su visita al Carlos Belmonte de un Albacete que se engancha a la lucha por el ascenso directo, en una jornada 16 este domingo de LaLiga 1/2/3 en la que el Deportivo de la Coruña no aprovechó el pinchazo para asaltar la cabeza por su empate sin goles ante el Rayo Majadahonda.



El cuadro madrileño sufrió un frenazo en su visita a tierras manchegas, ante un nuevo candidato a una pelea por el ascenso que se aprieta. El Alcorcón entró mejor en el partido con las ocasiones de Juan Muñoz y Álvaro, pero el equipo local se adelantó con una espectacular chilena de Eugeni Valderrama.



El gol quizá de la temporada lo neutralizó Esteban Burgos de penalti en la reanudación, en un duelo bonito y de alternativas en ambas áreas que terminó quedándose un Albacete cuarto con 30 puntos, con otra pena máxima convertida Jérémie Bela. El Alcorcón sigue líder, menos holgado con 33 puntos, aunque su inmediato perseguidor falló.



El Dépor, segundo con 31, solo pudo sacar un punto del Cerro del Espino. El Rayo Majadahonda volvió a su casa con un partido de intensidad y llegadas, aunque no claras. Así fue la primera parte, mientras que la segunda sí llevó más peligro, con los porteros como protagonistas. El equipo madrileño se mantiene en mitad de tabla.



En el último partido de la jornada, las UD Las Palmas y el Oviedo empataron sin goles en tierras canarias, un duelo sin historia ni opciones de gol, que deja a ambos equipos con 23 puntos a cuatro de la zona de promoción.



Además, el domingo dejó la victoria 'in extremis' y gracias a la buena colocación de Juan Pérez para un Osasuna que no mereció tanto premio ante el Lugo (1-0), con la cual los navarros se pone a dos puntos de la zona de promoción. Mientras, el Numancia goleó (3-0) al colista Gimnàstic, para asentar posiciones tranquilas.



--RESULTADOS JORNADA 16.

- Domingo 2.

Rayo Majadahonda-Deportivo 0-0.

Osasuna-Lugo 1-0.

Albacete-Alcorcón 2-1.

Numancia-Nástic 3-0.

Las Palmas-Oviedo 0-0.

- Sábado 1.

Córdoba-Elche 1-1.

Málaga-Granada 0-1.

Reus-Mallorca 0-2.

Almería-Extremadura 1-1.

Sporting-Tenerife 2-1.

- Viernes 30.

Zaragoza-Cádiz 0-1.

--CLASIFICACIÓN.

#. EQUIPOS PTS. J G E P GF GC.

1 AD Alcorcón 33 16 10 3 3 20 8.

2 RC Deportivo de La Coruña 31 16 8 7 1 26 10.

3 Granada CF 31 16 9 4 3 24 12.

4 Albacete Balompié 30 16 8 6 2 23 13.

5 Málaga CF 29 16 9 2 5 19 12.

6 RCD Mallorca 27 16 7 6 3 22 14.

7 Cádiz CF 26 16 7 5 4 23 14.

8 Osasuna 25 16 7 4 5 19 16.

9 UD Las Palmas 23 16 5 8 3 20 16.

10 Real Oviedo 23 16 6 5 5 19 21.

11 Real Sporting de Gijón 21 16 5 6 5 17 15.

12 UD Almería 20 16 5 5 6 18 17.

13 CD Numancia de Soria 20 16 5 5 6 16 18.

14 CF Rayo Majadahonda 20 16 6 2 8 14 20.

15 Extremadura UD 16 16 4 4 8 23 26.

16 CD Lugo 16 16 4 4 8 13 17.

17 CD Tenerife 16 16 3 7 6 14 21.

18 Elche CF 16 16 3 7 6 13 21.

19 Real Zaragoza 15 16 3 6 7 17 21.

20 CF Reus Deportiu 13 16 3 4 9 10 24.

21 Córdoba CF 12 16 2 6 8 18 33.

22 Gimnàstic de Tarragona 10 16 2 4 10 11 30.

