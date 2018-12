Octava seguida del rodillo verdiblanco (85-64) El Betis Energía Plus apaliza por asfixia y por amplitud de rotación a un Melilla un poco disminuido, y pone una pica más de cara al ascenso Victor Diaz

domingo, 2 de diciembre de 2018, 19:50 h (CET)

No hay quien pueda ahora mismo en la LEB Oro con este Betis Energía Plus. El equipo de Curro Segura, ya perfectamente conjuntado y con cada miembro haciendo su función, ha sumado esta tarde ante el Melilla Baloncesto su octavo triunfo consecutivo que le mantiene en cabeza de la clasificación, ahora en solitario tras la derrota del Força Lleida.

Hoy en día es muy difícil competir con la amplitud de plantilla de un equipo al que los más fuertes suelen aguantarle como mucho medio partido, pero que últimamente se especializa en romper los duelos a partir del tercer cuarto –sobre todo en San Pablo-, cuando la resistencia de los rivales comienza a menguar.

Y es lo que le ha pasado a un Melilla que llegaba con algunas bajas y en el mismo día a Sevilla, merced a una odisea por problemas con su avión que le impidió arribar en la noche de ayer en la capital hispalense, previa escala en Málaga.

El partido comenzó con un ritmo bastante alto, tanto como el acierto anotador de ambos equipos. La diferencia fue que, si bien en el Betis la anotación estaba bastante repartida, en el Melilla fueron Dos Anjos y Zyle quienes cargaron con el peso ofensivo de los suyos.

Los dos pívots, brasileño y lituano, firmaron los dieciocho puntos de los melillenses en el primer cuarto, haciendo mucho daño el primero por dentro, y el segundo más desde el exterior.Así el Melilla llegó a estar tres puntos arriba (10-13, min 7) antes de que el Betis reaccionara y con canastas entre otros de Bropleh, Borg –triple- y Lluís Costa cogiese cinco puntos de renta (23-18, min 10).

Cinco puntos que, en el segundo cuarto, llegaron a ser hasta ocho (33-25, min 14) gracias a unos segundos en los que confluyeron dos acciones espectaculares de Tunde –mate en rebote a una mano con la izquierda- y Obi –transición colectiva que acabó en dos más uno-.

Entonces Alejandro Alcoba, el técnico del Melilla, pidió un tiempo muerto que reactivó a los suyos, quienes comenzaron a apretar en defensa y a recortar el marcador gracias a un triple de Olivier y a la aportación de los ex béticos Josep Franch y Txemi Urtasun.

Los visitantes llegaron a igualar a 33 y a 35, aprovechando que el Betis se mostraba bastante errático en ambas zonas dentro de una tónica general que se tornaba bastante irregular, con pérdidas e imprecisiones puntuales.

La llamada a filas que Curro Segura hizo a modo de tiempo muerto surtió efecto. Si en el Melilla mandaban dos ex de San Pablo, en el Betis era uno de los tres ex de Melilla, Dani Rodríguez, quien se ponía un día más el mundo bético por montera con dirección y anotación.

Un triple suyo más dos tiros libres –fruto de una antideportiva señalada a Agada- más una canasta de Bropleh colocaron el 42-35 antes de que un triple postrero de Franch tras asistencia de Urtasun dejara al descanso las cosas un poco más en el aire (42-38).

Paliza por asfixia Pero en el tercer cuarto el Betis rompió el partido con un parcial de 19-0 entre los últimos minutos del mismo y los inicios del cuarto, en los que la mayor rotación de los verdiblancos comenzó a pesar de verdad sobre la escasez de jugadores que hoy estaban participando en las filas visitantes.

La intensidad defensiva bética volvió a ser espectacular, con un Tunde ciertamente activo; y en ataque, hombres como Lluís Costa o también otro ex melillense como Samb se sumaban a la fiesta anotando un par de triples cada uno que hundieron la resistencia y la moral del equipo de la ciudad autónoma.

El segundo de los triples del pívot colocó el 69-49 al final del período; y el parcial abierto favorable al Betis continuó con un triple de Johnny Dee antes de que Rubio lo cerrara con la primera canasta, un triple, de Melilla en muchos minutos. Y los locales no bajaron la intensidad en ningún momento, acercándose, como la semana pasada frente al Palencia, a los treinta puntos de ventaja (81-54).

El Melilla no pudo por menos que bajar los brazos, a excepción de algunas acciones puntuales de Agada; y los pocos espectadores que han acudido a San Pablo se han ido de nuevo con el buen sabor de boca de un equipo que, ahora mismo, es un auténtico rodillo que, con su octava victoria seguida, parece haber puesto el turbo de cara al ascenso directo.

85- BETIS ENERGÍA PLUS: Dani Rodríguez (10), Borg (6), Bropleh (11), Malmanis (3), Stainbrook (8) -cinco inicial-, Dee (8), Costa (10) Almazán (4), Samb (8), Tunde (4) y Marcius (-). 64- CLUB MELILLA BALONCESTO: Agada (11), Franch (5), Rubio (6), Zyle (12), Dos Anjos (14) -cinco inicial-, Olivier (6), Txemi Urtasun (2), Chuku (2), Marín (-) y Balaban (2). ÁRBITROS: Morales Ruiz, Olivares Bernabéu y Espiau Guarnier. Sin eliminados. PARCIALES: 23-18, 19-20, 27-11 y 16-15. INCIDENCIAS: Undécima jornada de la Liga LEB Oro 18-19. Pabellón San Pablo (Sevilla).

