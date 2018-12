El Fenerbahçe de Ali noquea a un Barça desquiciado Sigue sin poder tumbar el Barça Lassa Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 1 de diciembre de 2018, 05:52 h (CET) El Barça Lassa ha perdido este viernes frente al Fenerbahçe (65-84) en el Palau Blaugrana, la sexta derrota consecutiva frente a los turcos, al no poder hacer frente a un rival muy superior que sigue con una única derrota en la competición y que no dio opción a unos blaugranas combativos pero lejos de poder plantar batalla.



Sigue sin poder tumbar el Barça Lassa (6-4 ahora en la tabla) al Fenerbahçe, y ni el jugar en el Palau Blaugrana equilibró la contienda. El Barça sólo fue por delante hasta el 6-5 inicial, justo ahí tomó el mando el equipo visitante y llegó a ganar de 21 puntos, jaleados por una nutrida expedición otomana en la grada.

Ali Muhammed (16 puntos) noqueó a los jugadores de Svetislav Pesic, pero el mejor de su equipo fue sin duda Marko Guduric. Un 'serie B' en su equipo que podría ser estrella en cualquier otro lado fuera de la galaxia turca, y que se fue a 13 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. En el Barça Lassa, sólo Adam Hanga llegó a unos destacados 16 puntos.



El Barça Lassa fue siempre a remolque, pero intentó darle la vuelta al partido. Cuando en el segundo cuarto se vio 15 puntos abajo (23-38) se esforzó, subiendo la defensa a campo contrario y con dos contra unos, por ejemplo, y logró reducir la desventaja hasta un 34-39 poco antes del descanso, al que no obstante se llegó con un 36-45.



Y es que Fenerbahçe parecía jugar con el ritmo blaugrana. Descansaba cuando más ventaja tenía, dejaba al Barça acelerar un poco para, con el rival cansado, volver a apretar y aprovechar su mejor rotación, más acertada cuanto menos. Así, el Barça vio cómo le hacían la goma, del +15 a un +5 y luego al +9 para los turcos al descanso.



El tercer periodo fue parecido. De nuevo, dos canastas de Claver y Tomic acercaron a los de Svetislav Pesic a 5 puntos (40-45), pero ahí los de Zeljko Obradovic, vigentes subcampeones de Europa, arrancaron con más fuerza todavía para endosar un parcial de 4-16 que acabó por romper al Barça. Los catalanes, además, estaban mentalmente distraídos y con una guerra abierta con el trío arbitral.



Ante ese panorama parecía, y lo fue, imposible la remontada pese a ponerse a 10 puntos en otra 'intentona' de darle la vuelta al partido. No por la actitud del Barça Lassa, mucho más guerrera y positiva que en las dos últimas temporadas, sino porque Fenerbahçe fue mejor, estuvo a un nivel superior y dejó claro a los culés que si quieren ir a los 'playoffs' deberán aprovechar el tiempo para ir en constante mejoría.



Finalmente estuvo en el 'roster' pero no jugó Kostas Sloukas, un fijo para Obradovic, aunque sí un Luigi Datome que también había estado tocado. Pero ni esa baja del griego mermó a un Fenerbahçe que sigue casi paseándose por Europa, con solo una derrota y que, pese a toparse con un Barça más combativo, alarga su buena racha frente a los blaugranas.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA LASSA, 65 - FENERBAHÇE, 84.

--EQUIPOS.

BARÇA LASSA: Pangos (-), Kuric (10), Claver (2), Singleton (3), Tomic (7) --cinco inicial--; Seraphin (6), Ribas (5), Hanga (16), Blazic (2), Heurtel (2), Pustovyi (3), Oriola (9).



FENERBAHÇE: Muhammed (16), Green (4), Kalinic (9), Melli (10), Duverioglu (2) --cinco inicial--; Tirpanci (-), Arna (-), Guduric (13), Vesely (11), Datome (11), Lauvergne (8).



--PARCIALES: 17-23, 19-22, 11-19 y 18-20.

--ÁRBITROS: Lamonica (ITA), Koromilas (GRE) y Nedovic (SLO). Eliminaron a Lauvergne en el Fenerbahçe.



--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

