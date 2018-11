Ventajas del plástico reciclado en el embalaje industrial La alta demanda y las exigencias del mercado han disparado la calidad de embalajes de plástico Redacción Siglo XXI

viernes, 30 de noviembre de 2018, 13:43 h (CET) El plástico reciclado en el embalaje industrial está innovando velozmente y satisfaciendo las necesidades de este sector, diseñando y fabricando productos y elementos útiles. El fabricante de embalaje plástico no se ha limitado únicamente a la producción de cajas, sino que ha ampliado su catálogo de productos con palets de plástico, contenedores y otros productos que han llegado con éxito al mercado.

Cada vez menos empresas son escépticas en el uso de plástico reciclado, lo que ha permitido que el embalaje de plástico en el sector industrial haya disparado su calidad, ante las necesidades y exigencia de los clientes.

Beneficios de usar plástico reciclado para embalaje industrial Los plásticos son fácilmente reciclables y tienen la capacidad de ser moldeados, sufrir modificaciones y ser material reutilizable en varios productos hasta 7 veces. Se economiza así la materia prima.

Gracias a su capacidad de maleabilidad el plástico reciclable puede ser resistente y ligero .

. Son excelentes aislantes eléctricos y de temperatura.

eléctricos y de temperatura. Sin importar que sea reciclable, el fabricante de embalaje plástico garantiza un producto resistente a la corrosión y a la agresión por sustancias químicas.

garantiza un producto resistente a la corrosión y a la agresión por sustancias químicas. Su versatilidad les permite transportar y ser embalaje de distintos artículos, desde productos muy pesados hasta otros muy ligeros.

Al ser productos reciclados se evita la contaminación ambiental. Existe menos producción de gases tóxicos.

Se pueden producir en grandes volúmenes, por lo que no existe límite de producción de contenedores.

Al existir una mezcla de tantas familias de plástico se obtiene un producto de gran calidad.

Si son adquiridos en grandes volúmenes el coste es menor , economizando gastos.

, economizando gastos. Se pueden diseñar distintos tipos de artículos como cajas, contenedores, bolsas y otros personalizados en función de las peticiones de cada cliente.

Una de las mayores preocupaciones de los fabricantes de embalaje plástico es producir productos resistentes a bajas y altas temperaturas. Estos productos son excelentes protectores.

Tienen bajo o cero impactos en la salud de fabricantes y personas que los manipulan, ya que están optimizados y garantizados para no agredir la integridad de las personas.

Pueden ser poco útiles en el uso de almacenamiento de alimentos, sin embargo pueden transportar volúmenes de empaques de materia prima orgánica sin ningún problema.

Su fabricación requiere mucha menos energía y combustión de productos derivados del petróleo.

Son productos 100% higiénicos; diseñados para mantener las máximas reglas de asepsia y antisepsia. Cada vez más se está empleado el plástico en sustitución de otros elementos como el cartón, la fibra de vidrio, el polietileno, la madera, el metal… y esto gracias a sus características fisicoquímicas y económicas que lo convierten en el líder en este sector.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.