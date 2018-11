Los regalos más devueltos después del Black Friday Siete de cada diez personas que recibe un regalo, finge estar contenta cuando recibe un regalo que realmente no le gusta Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 29 de noviembre de 2018, 13:46 h (CET) El Black Friday es una fecha señalada por muchos para adelantarse a la Navidad y comprar regalos de Navidad para sus familiares, amigos, parejas, etc. Clasf España ha estudiado lo que ocurre después.



Puede parecer la mejor una de las mejores fechas para ahorrarnos unos euros, pero como en todo, siempre hay gente que está a favor y en contra de esta práctica importada de Estados Unidos.



Los descuentos tan grandes que vemos, son una forma de decirnos rápidamente "cómprame, cómprame, cómprame" (al igual que le pasaba a Homer Simpson cuando vió una ambulancia). ¿Para qué necesitaba la ambulancia? Eso da igual, actuamos por impulsos a la hora de comprar y punto.



Datos de ventas sobre el Black Friday

Antes de desvelar cuáles son los regalos más devueltos, es importante conocer los datos del Black Friday.



El comprador típico, según los datos a los que hemos tenido acceso, es una mujer de entre 35 - 44 años. En concreto, el 60,37% de las compras fueron realizadas por el género femenino, mientras que el 39,63 restante eran hombres.



El gasto medio del Black Friday fue de 153€ por persona según varias plataformas de venta de las que hemos obtenido la información, lo que supone casi un 50% más respecto al 2017 (103,02€). Las previsiones hablaban de un gasto medio de 89€ por persona, pero como véis ha sido mucho mayor.



El medio más utilizado para comprar ha sido el smartphone y la tablet, en concreto, el 66% de las compras se han llevado a través de estos dispositivos.



¿Y qué es lo que más han comprado los consumidores? El top 4 por categorías sería:



Electrónica (ordenadores, televisores, tablets, etc)

Telefonía

Moda y complementos

Planes de ocio y entretenimiento

Servicios de belleza



Casi el 72% de las compras se englobaron entre productos electrónicos y la moda. ¿Estamos contentos con las compras/regalos?



7 de cada 10 personas que recibe un regalo, finge estar contenta cuando recibe un regalo que realmente no le gusta. Un número elevado seguramente, pero para eso gracias a Dios hay una solución (entre otras muchas) que muchos agradecen, el ticket regalo para cambiarlo.



Hay gente que también opta por venderlo en webs de anuncios clasificados por Internet u otro tipo de sitios parecidos que pueden tener puntos físicos.



Entre un 10-15% de las compras online que se realizan, se devuelven después del Black Friday. Y dependiendo de la categoría del producto, este dato puede aumentar, de hecho el más alto se encuentra en la moda, con un 30% de devoluciones.



Las 10 compras post Black Friday con más arrepentimientos

Ropa y complementos

Televisores

Videojuegos

Tablets

Máquinas de café

Smartphones

Videoconsolas

Productos de belleza personal

Sillas de paseo

Equipamiento de gimnasio Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El estrecho margen del vino español En un contexto de atomización y diferenciación por precio, un 15% de las bodegas mantiene un elevado riesgo de impago. ¿Está la industria del tabaco preparada para cumplir con la directiva de la Unión Europea? Una nueva normativa que impondrá nuevas obligaciones en toda la cadena de suministro de tabaco Las empresas extranjeras mejoran su valoración sobre el clima de negocios en España en 2018 Un 91% de empresas encuestadas prevé aumentar o mantener su facturación en 2018 y 2019 ¿Cuándo es buen momento de acudir a préstamos online? En pocas semanas llega la Navidad, un periodo en el que el consumo se eleva de manera importante La oficina sin papel que nunca llegó Existe una previsión de crecimiento sostenido del mercado del material de oficina hasta el año 2023