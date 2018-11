El Comité de Emergencia hace balance dos meses después del terremoto en Indonesia Queda un largo camino por delante: reconstruir hogares, caminos, mercados, medios de vida… Redacción Siglo XXI

jueves, 29 de noviembre de 2018, 00:00 h (CET) El Comité de Emergencia continúa trabajando en la respuesta en Indonesia tras el terremoto y el tsunami que azotaron Palu, Mamuju y Donggala, área en la provincia central de Sulawesi (isla de Célebes) el pasado 28 de septiembre. La cifra de muertos asciende a más de 2.000, más de 4.600 personas heridas y más de 220.000 continúan evacuadas.

Las cinco ONG que forman parte del Comité de Emergencia (Acción contra el Hambre, ACNUR Comité Español, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) continúan trabajando para garantizar agua segura, saneamiento e higiene básicos, alimento y refugio a quienes han perdido su hogar, pero “los supervivientes no solo han perdido sus hogares, sino también sus medios de vida. Estamos ya diseñando las fases de post-emergencia (puede durar entre 6 meses y un año) y de rehabilitación (hasta 2 años) que prevén la reconstrucción de infraestructuras básicas (redes de agua, hogares, mercados, caminos, etc.) y la recuperación de la capacidad de cultivar, pescar o generar ingresos con los que tener autosuficiencia”, señala Margaretha Siregar, Directora de Emergencias de World Vision en Indonesia.

El Comité de Emergencia fue creado en 2015 en España por seis ONG (Acción contra el Hambre, ACNUR Comité Español, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) que deciden unirse para canalizar la solidaridad de ciudadanos y empresas en grandes emergencias humanitarias. El Comité nace para ofrecer un mecanismo de respuesta rápida ante situaciones de emergencia que permita incrementar el apoyo ciudadano en diferentes crisis humanitarias, actuar como nexo de unión permanente entre ONG, empresas, medios de comunicación y la ciudadanía, incrementar la confianza social en las ONG en situaciones de emergencia, rindiendo cuentas del impacto de la actuación y actuar conjuntamente como un referente de la ayuda de emergencia ante la sociedad.

