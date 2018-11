Los regalos deportivos suben puestos en las listas de Navidad Si aún no te has decidido qué regalar es importante que tengas en cuenta la lista de regalos más deseados estas navidades. Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 13:06 h (CET) Llega el mes de diciembre, las fiestas y las cenas y planes navideños a todas horas. Una de las preocupaciones más típicas de estas fechas, además de tener las uvas preparadas para la noche del 31 de diciembre, es comprar los regalos para familiares y amigos, que muchas veces puede suponer más de un quebradero de cabeza.

Si aún no te has decidido qué regalar es importante que tengas en cuenta la lista de regalos más deseados estas navidades.

Según Deloitte, en 2016 la ropa de deporte subió tres puestos en la lista de regalos para Navidad. En 2017, se mantuvo en el séptimo lugar y este año parece escalar del décimo al quinto puesto en la lista de regalos navideños, sobre todo, para los adolescentes. Sprinter desvela la Wishlist de Navidad con la que acertarás seguro estas navidades.

Para ella Para esa amiga a la que le encanta salir a patinar, a montar en bici o, simplemente, lucir look deportivos a la última, Sprinter tiene una selección perfecta para que aciertes 100% con ella estas fiestas sean cuales sean sus gustos.

Para él Sneakers y sudaderas a la última, brazaletes deportivos para los más tecnológicos o mancuernas para los que prefieren practicar deporte en casa. Los mejores regalos para los chicos más deportistas con los que tendrás el éxito asegurado esta Navidad.

Para los más peques Bicicletas, patinetes, balones de fútbol, sneakers… los regalos deportivos son la mejor opción para que los más pequeños disfruten de un momento de ocio saludable liberando toda esa energía que llevan dentro mientras se les inculca desde pequeños una educación basada en el deporte y el compañerismo. Sprinter presenta su mini-Wishlist para acertar con los regalos más importantes de la Navidad: los de los más peques.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.