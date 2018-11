Bayern, Ajax y Manchester United cierran su acceso a octavos

Bayern de Múnich, Ajax de Ámsterdam y Manchester United han cerrado este martes su acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, merced a sus respectivas victorias sobre Benfica (5-1), AEK (0-2) y Young Boys (1-0), en una quinta jornada de la fase de grupos que también ha vivido el empate del Olympique Lyonnais en casa contra el Manchester City (2-2).



En el grupo E, el Bayern apenas tuvo problemas para doblegar al conjunto lisboeta con sendos dobletes de Arjen Robben (min. 13 y 30) y Robert Lewandowski (min. 36 y 51) junto a un gol de Franck Ribéry (min. 77), haciendo inútil la diana de Gedson Fernandes al inicio de la segunda parte. Así, los muniqueses siguieron en la primera posición con 13 puntos y se jugarán su lugar definitivo en Ámsterdam la próxima jornada.



Ahí tendrá su oportunidad el Ajax, que también sacó billete para los cruces tras vencer en Atenas a un rival desahuciado desde hace varias semanas. Dos tantos de Dusan Tadic en la segunda mitad, el primero de ellos de penalti, rubricaron el triunfo holandés para ocupar la segunda plaza con 11 puntos y aventajar en 7 a un Benfica que tendrá el consuelo de ser repescado a la 'Europa League'.



En el grupo F, al Lyon se le escurrió un hueco entre los 16 mejores de esta 'Champions' empatando en casa con el City. El delantero marfileño Maxwel Cornet adelantó a los locales en el minuto 55, gracias a un zapatazo con la zurda desde la frontal del área y que se coló cerca de la escuadra. Pero los pupilos de Pep Guardiola hicieron el 1-1 casi de inmediato, por mediación de Aymeric Laporte con un remate de cabeza a la salida de un córner.



El propio Cornet marcó el segundo del equipo francés en el 81', con un fuerte disparo raso dentro del área contraria y que fue inapelable para el guardameta Ederson. No obstante, el guion calcado trajo el 2-2 de Sergio Agüero en la jugada siguiente, también de cabeza en un saque de esquina.



EL CITY AÚN NO ES PRIMERO DE GRUPO

Los 'citizens', que ya estaban clasificados, aguantaron primeros con 10 puntos pero tienen perdido el 'goal average' con un Olympique (7) que en la sexta jornada podría tanto acabar líder como ser eliminado. Dependerá de su duelo en Kharkiv ante el Shakhtar Donetsk (5), aún vivo en el torneo después de ganar 'in extremis' por 2-3 a un Hoffenheim voluntarioso pero sin suerte en la recta final.



Un gol de Taison en el minuto 92, el segundo de su cuenta particular, enfrió el ánimo de los alemanes, que con 3 puntos al menos optan a concluir terceros de grupo y meterse en la 'Europa League'. Su debut en la máxima competición europea quedará igualmente para el recuerdo, con actuaciones como la de este martes al remontar el tanto inicial de Ismaily. Primero Andrej Kramaric y luego Steven Zuber voltearon esa situación, antes de que Taison hiciera el 2-2 y el amargo 2-3.



También saboreó la victoria en el descuento un Manchester United que especuló demasiado, en Old Trafford, ante el débil Young Boys. Un tanto del mediapunta belga Marouane Fellaini hizo enloquecer a la grada inglesa y a su técnico José Mourinho, quien destruyó un pequeño contenedor de bebidas isotónicas para celebrar la clasificación de su equipo (10 ptos.) por detrás de una 'Juve' (12) con la que se jugará el primer puesto.



Por último, esta quinta fecha de la liguilla se completó en el grupo G con el 1-2 del Viktoria Plzen sobre el CSKA en su visita a Moscú. Nikola Vlasic, de penalti, adelantó a los anfitriones en el minuto 10; sin embargo, Roman Procházka (56') y Lukás Hejda (81') dieron la vuelta al encuentro y provocó que checos y rusos empatasen con 4 puntos sin ya posibilidades de colarse en octavos.