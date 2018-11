¿Qué son y cómo funcionan los préstamos online? En pocas semanas llega la Navidad, un periodo en el que el consumo se eleva de manera importante Redacción Siglo XXI

martes, 27 de noviembre de 2018, 08:50 h (CET) Tras la Navidad llegará, como cada año, la cuesta de enero, que se denomina así porque no resulta fácil sobreponerse a un maratón de gastos tan importante como el de semanas anteriores pero las facturas y los compromisos de pago siguen estando pendientes.

Para muchas familias, sobreponerse al mes de enero es casi como superar una alta colina, de ahí la simbología de la cuesta de enero. Sin entrar a valorar esos datos en los que se informa sobre la cantidad de dinero que se gasta cada español en Navidad, no cabe duda de que es un momento importante para disponer de fondos y liquidez, y es aquí donde pueden jugar un buen papel los préstamos online.

Los préstamos online o microcréditos son préstamos que pueden oscilar entre unos pocos de cientos de euros y, dependiendo de cada entidad, miles de euros. Se han convertido en una solución financiera importante porque presentan muchas ventajas frente a los préstamos de mayor cuantía que obligan a condiciones de devolución más tardías.

En la actualidad encontramos en internet decenas de plataformas que ofrecen estos microcreditos. Los microcréditos destacan especialmente porque su solicitud y concesión se puede producir en poco tiempo, cuestión de minutos. Estos micro créditos se han convertido en un vehículo financiero interesante para aquellas empresas y familias que tienen que hacer frente de manera urgente a soluciones de pago.

Las ventajas de los prestamos online frente a otras herramientas financieras La principal ventaja de estos créditos de baja cuantía que se pueden solicitar casi sin gestión alguna es que el dinero se obtiene en poco tiempo. Se trata de préstamos a corto plazo, lo que lleva aparejado consigo comisiones o intereses más altos.

A pesar de esto, cada vez son más personas confían en ellos porque es la solución para hacer frente a situaciones de urgencia. Si hablamos de cuestiones y trabas administrativas, este vehículo financiero es una apuesta segura, pues las plataformas de crédito que operan en internet son menos minuciosas que las entidades financieras tradicionales.

El modo de acceder a estos préstamos es bastante sencillo, basta con dirigirse a una página web y seguir las indicaciones. De manera rápida e intuitiva podremos seleccionar la cantidad de dinero a solicitar, siempre que entre dentro de su horquilla de crédito límite. Habitualmente, no es demandado ningún tipo de documentación, y si lo es, se puede incluir en el proceso en cuestión de segundos.

Una vez concedido el crédito, el cliente puede hacer uso del dinero en cuestión de horas o días. Es importante, no debe olvidarse, que el cliente tenga claro en todo momento cuánto dinero solicita, cuál es el plazo de devolución, qué cantidad de intereses deberá pagar y si es posible alguna refinanciación del crédito o retrasar los pagos.

Los consejos básicos para solicitar estos préstamos La proliferación de plataformas es tan alta que en España se ha creado al Asociación Española de Micropréstamos, de la que forman parte muchas de estas entidades de crédito.

Esta asociación incluye un código de buenas prácticas en la que solicita a las entidades miembro no dirigir sus acciones comerciales hacia clientes vulnerables, como pueden ser aquellos que ya tienen deudas asumidas por no haber podido hacer frente a determinados pagos.

En cualquier caso, desde la Asociación Española de Micropréstamos aconsejan a empresas y particulares que hacen uso de esta herramienta ponerse en contacto con ellos o con plataformas de asesoramiento gratuito en aquellas situaciones en las que existan dificultades para devolver el dinero prestado.

Esta figura ha generado tanto interés en los últimos años que hasta el Banco de España se ha pronunciado afirmando que los créditos rápidos pueden ser una buena herramienta financiera, siempre y cuando se utilicen de manera sensata y que no se convierta en una actividad habitual.



