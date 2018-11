El Leganés corta las alas al Alavés y sale del descenso A la espera de que jueguen Athletic y Villarreal Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 24 de noviembre de 2018, 07:57 h (CET) El Leganés puso fin al buen momento del Deportivo Alavés tras imponerse este viernes (1-0) gracias a un gol de En-Nesyri en el partido que inauguró la jornada 13 en Primera División, un triunfo que permite a los pepineros abandonar los puestos de descenso a la espera de que jueguen Athletic y Villarreal.



El conjunto de Mauricio Pellegrino, que realizó más méritos que su rival para ganar, comenzó avisando con dos cabezazos en la primera mitad, obra de Carrillo, que realizó un gran despliegue físico, y de En-Nesyri, que resultó un incordio constante para el conjunto babazorro. La zaga de los vascos sufrió con la zancada del delantero marroquí.



Ibai había avisado antes con un disparo que se marchó desviado, pero nada que comprometiese a Lunin. El portero ucraniano se estrenó este viernes como titular en lugar del lesionado 'Pichu' Cuéllar y apenas tuvo trabajo de los vitorianos. Pocas ocasiones y menos dominio para un Alavés que estuvo a merced de la propuesta de los locales.



Óscar Rodríguez intentó sorprender a Pacheco con un centro-chut, pero no fue hasta el filo del descanso cuando llegó el único gol del encuentro. Una jugada de Nyom por banda derecha acabó en los pies de Silva, que cedió a En Nesyri en el corazón del área. El africano marcó con la colaboración del meta alavesista.



En la segunda mitad, el equipo de Pellegrino puso más carne en el asador, olvidando la lesión de Recio y apoyándose en dos de sus pilares: Rubén Pérez y Siovas. Los de Abelardo, que hubieran dormido líderes de haber ganado en Butarque, buscaron el empate con la presencia de Burgui y Borja Bastón, pero nada cambió el 1-0 en el sur de Madrid.



--RESULTADOS DE LA JORNADA.

-Viernes.

Leganés - Alavés 1 - 0.

-Sábado.

Eibar - Real Madrid 13.00.

Valencia - Rayo Vallecano 16.15.

Huesca - Levante 18.30.

Atlético de Madrid - Barcelona 20.45.

-Domingo.

Athletic Club - Getafe 12.00.

Sevilla - Valladolid 16.15.

Espanyol - Girona 18.30.

Villarreal - Betis 20.45.

-Lunes.

Real Sociedad - Celta 21.00.

--CLASIFICACIÓN.

Equipo J G E P GF GC Pts.

1 Barcelona 12 7 3 2 34 18 24.

2 Sevilla 12 7 2 3 24 14 23.

3 Atlético 12 6 5 1 16 8 23.

4 Alavés 13 7 2 4 17 13 23.

5 Espanyol 12 6 3 3 16 10 21.

6 Real Madrid 12 6 2 4 20 16 20.

7 Valladolid 12 4 5 3 9 9 17.

8 Levante 12 5 2 5 18 19 17.

9 Girona 12 4 5 3 13 14 17.

10 Real Sociedad 12 4 4 4 15 14 16.

11 Getafe 12 4 4 4 11 10 16.

12 Betis 12 4 4 4 12 15 16.

13 Eibar 12 4 3 5 12 18 15.

14 Celta de Vigo 12 3 5 4 22 20 14.

15 Valencia 12 2 8 2 8 9 14.

16 Leganés 13 3 4 6 10 16 13.

17 Villarreal 12 2 5 5 11 13 11.

18 Athletic Club 12 1 7 4 13 19 10.

19 Rayo Vallecano 12 1 4 7 14 25 7.

