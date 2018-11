Patinetes eléctricos con autonomía de 200Kms ya no son un mito Un medio de transporte seguro que es tendencia Redacción Siglo XXI

viernes, 23 de noviembre de 2018, 08:56 h (CET) Actualmente, las personas se están interesando más por los patinetes eléctricos, ya que estos poseen varios beneficios y ventajas. Existen patinetes eléctricos de diferentes modelos, precios, estilos, materiales e incluso para toda clase de público.

Por esto mismo, los patinetes eléctricos están siendo más populares o se están convirtiendo más en una tendencia en estos últimos años. Los patinetes eléctricos como principal ventaja que tienen es que son un medio de transporte seguro. Además de eso, estos artefactos sobre 2 ruedas pueden ser usados para cualquier recorrido cercano o cualquier actividad que lo requiera. Estos patinetes eléctricos son de alta gama, ya que poseen materiales de muy alta calidad y potencia. Muchos asocian los patinetes eléctricos con algo moderno, innovador y tecnológico, y es que ciertamente, lo son. El principal público que poseen estos artefactos es el público juvenil, sin embargo, muchos adultos y niños de todas las edades, también adolescentes, están optando por estos patinetes eléctricos.

El patinete eléctrico niños como se mencionó antes, está siendo una tendencia entre los más pequeños. Muchas empresas están considerando este campo más que en el pasado, como es el caso de Urban Fox, el cual fabrica patinetes eléctricos de alta gama. Los patinetes eléctricos se consideran de alta gama por ciertas características que los hacen únicos. Sin embargo, podemos destacar que la batería de la que se componen estos patinetes eléctricos es de grafeno. Las baterías de grafeno los convierten en unos patinetes eléctricos muy potentes, además de poseer otras características como la autonomía que tienen de larga distancia. Los patinetes eléctricos son fácilmente manipulables y seguros, además de poseer diferentes modelos y estilos.

Por todo lo anteriormente descrito, estos patinetes eléctricos están comprendidos en diferentes tipos de precios, los cuales a su vez tienen diferentes ofertas. Además de esto, se debe añadir el hecho de que se acerca el Black Friday, que es una fecha muy esperada por todo el mundo. Durante este día, los productos bajan de precio con considerables ofertas dependiendo de la empresa, y tienen igual garantía que si se vendieran en cualquier otro momento del año. Durante el Black Friday, las personas tienden a “cazar” ofertas y productos a bajos precios, siendo los más vendidos los productos electrónicos principalmente (como móviles, ordenadores o patinetes eléctricos).

Es muy probable que durante este Black Friday los patinetes eléctricos, sobre todo para el público de los niños, sean muy demandados. Sin embargo, debido a este hecho, se debe estar muy prevenido, ya que no será raro encontrar ofertas agotadas. Aunque existen varios modelos, varios precios, los cuales poseen varios estilos, si se tiene la intención de adquirir el producto para esta fecha, es vital observar de una vez todos estos aspectos. Los patinetes eléctricos de Urban Fox están siendo un rotundo éxito en ventas, además de que ya muchos clientes solo pueden reservarlos debido a la increíble demanda que se está generando. Es probable que para el año que viene los clientes tengan que seguir optando por reservar sus productos.

