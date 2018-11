Cómo organizar eventos de Navidad para empresas Revisa los detalles, son importantes Redacción Siglo XXI

viernes, 23 de noviembre de 2018, 08:38 h (CET) Organizar eventos de Navidad para empresas, puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para las personas o la persona que lo tengan que organizar. Normalmente, las grandes empresas, recurren a empresas especializadas en la organización de eventos en Navidad para empresas para que todo salga a la perfección. Pero si no tenemos la capacidad o si queremos hacerlo nosotros mismos, podemos plantearnos organizar ese evento de Navidad o esa cena de Navidad para nuestra empresa nosotros mismos.

Para poder hacerlo, tan solo tenemos que seguir una serie de pasos que nos aseguren el éxito.

Tanto si vamos a organizar nosotros mismos el evento de Navidad de nuestra empresa, como si lo vamos a organizar a través de una empresa especializada, que suele ser la mejor opción, vamos a repasar una serie de pasos indispensables para hacerlo correctamente. Para que salga bien si lo hacemos nosotros, y para poder llevar un control de todo en caso de que lo haga la empresa que hayamos escogido para organizarlo.

Dale difusión al evento Lo primero que tenemos que hacer es tratar de crear expectación para tratar de conseguir que la mayor cantidad de personas se apunten. Hay algunos organizadores que comienzan por cerrar un sitio, pero seguramente lo más adecuado es primero tener una estimación de cuántas personas van a acudir, para de esta forma poder escoger el lugar adecuado.

Es suficiente con hacer comunicaciones dentro de la empresa, a través de correos electrónicos internos, que nos permitan dar a conocer que vamos a hacer un evento de Navidad y que necesitamos confirmación de interés lo antes posible. Podemos solicitar tan solo que expresen su interés por el evento y con eso será suficiente para poder tener una estimación y pasar al siguiente paso, el sitio.

Escoge el lugar adecuado Ahora que ya tenemos una aproximación de cuántas personas vendrán, podemos comenzar a escoger el sitio. Tenemos que pensar por un lado en que resulte acogedor, en caso de que no seamos muchos, o bien que tenga gran capacidad, en caso de que se trate de una empresa grande. De esta forma, cubriremos todas las posibilidades. Además, hay que pensar también en las actividades que vamos a desarrollar dentro del evento. Hay que pensar que si vamos a hacer una cena sentados, necesitaremos las sillas, las mesas, los camareros y todo lo necesario para organizar una cena en condiciones. Todo esto tiene que estar preparado para que cuando lleguen los empleados de la empresa tan solo tengan que disfrutar.

Revisa los detalles, son importantes Un evento se diferencia de una simple cena, o de cualquier otro acto que organicemos, por los detalles. Son muy importantes para darle ese toque diferenciador, ese toque único, que además se asociará a nuestra empresa. Si conseguimos que todo resulte positivo, sin duda habremos conseguido mucho, ya que nuestros empleados lo agradecerán y tendrán una experiencia que reforzará, sin lugar a dudas, su vínculo con la empresa por lo que resultará finalmente en que apreciarán más el trabajar para nuestra empresa.

