Francia, Italia y Brasil ganan sus amistosos ante Uruguay, EEUU y CamerÃºn

Etiquetas: Selecciones Amistosos Francia Italia Brasil - Sección: Fútbol Francia, Italia y Brasil ganan sus amistosos ante Uruguay, EEUU y Camerún Todos por un gol a cero Redacción Siglo XXI

miércoles, 21 de noviembre de 2018, 08:31 h (CET) Las selecciones de Francia, Italia y Brasil resolvieron sus amistosos este martes ante Uruguay, Estados Unidos y Camerún por la mínima (1-0) aprovechando la última fecha del año del parón FIFA, mientras que la Gales de Bale perdió ante Albania, también por 1-0.



En Saint-Dennis, con un gran ambiente como suele ser habitual, la campeona del mundo derrotó a Uruguay con un gol de penalti transformado por Olivier Giroud a los 52 minutos de juego. Los pupilos de Deschamps, eliminados de la 'Final Four' a manos de Holanda, se desquitaron este martes con una exigua victoria y cerrar con buen sabor de boca un año que les ha vuelto a permitir tocar el cielo.



El penalti no lo lanzó Antoine Griezmman y dejó la responsabilidad al delantero del Chelsea, que no falló desde los 11 metros. Quién no pudo completar el partido fue Kylian Mbappé, que sufrió una mala caída y terminó lesionado en su brazo derecho. Una mala noticia para el PSG, que horas antes había perdido a Neymar en el amistoso de Brasil.



El ex del Barcelona apenas aguantó ocho minutos en el duelo de la 'canarinha' ante Camerún, disputado en Gales. Un disparo desde la frontal del área fue el causante de que Neymar solicitase el cambio y se marchase con un gesto dolorido a una semana de que su equipo dilucide su futuro en la 'Champions' ante el Liverpool.



Brasil tampoco necesitó fuegos artificiales para vencer a Camerún. Los de Tite lo hicieron con un gol de Richarlison de Andrade, que marcó con un gran testarazo en un córner, a un minuto de alcanzar el tiempo de descanso.



Por su parte, Italia -que tampoco estará en la 'Final Four' de la Liga de Naciones- también ganó por la mínima a Estados Unidos. Los de Roberto Mancini se apoyaron en una buena acción de Matteo Politano, en el minuto 90, para batir a los norteamericanos. El delantero del Inter controló con la zurda y tras una buena maniobra definió con la pierna derecha.



Además, entre otros amistosos disputados este martes, destacó la derrota de Gales ante Albania (1-0) con la presencia de Gareth Bale durante 59 minutos. El jugador del Real Madrid, que también jugó ante Dinamarca el fin de semana, no se ha perdido un solo partido de su selección pese a que terminase 'tocado' en el triunfo liguero ante el Celta.



