Etiquetas: Selección Española Entrenadores luis enrique - Sección: Fútbol Luis Enrique: "Es bonito para un seleccionador ver que hay futuro" Pese a la eliminación de la Liga de las Naciones Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 19 de noviembre de 2018, 08:30 h (CET) El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, sacó aspectos positivos de la victoria amistosa (1-0) ante Bosnia y de los seis partidos que lleva en el cargo, los cuales se confirmaron este domingo sin opción a pelea por la Liga de Naciones, pero se mostró contento por ver que "hay futuro".



"Lo he visto bien al equipo. Hemos empezado bien el partido generando entradas por banda, luego el partido entró en una dinámica un poco como el tiempo, nublado. Pero en ningún momento he visto peligrar el partido", indicó tras el encuentro en Gran Canaria.



"En la segunda le hemos dado un punto más, la gente que ha entrado de refresco nos ha dado un poco más de alegría y energía. Hemos ido intentando tumbar el muro del rival, intentando general fútbol y siempre es difícil atacar a un equipo que está encerrado atrás", añadió en declaraciones a TVE, en su resumen.



'Lucho' valoró en especial el debut con gol de Brais. "Ha estado muy bien. Debutar y meter gol está al alcance de muy pocos. Va a ser una fecha inolvidable para él. Le pedíamos las cosas habituales de los interiores, que tuviera profundidad, que se asocie. Lo han hecho muy bien tanto Brais como Fornals y es muy bonito para un seleccionador ver que hay futuro", apuntó.



Además, el seleccionador nacional elogió a Isco, capitán este domingo de la selección. "Isco lleva muchos años tirando del carro, no solo en su club, en la selección también, en el anterior Mundial, y para nosotros siempre ha sido un jugador diferente y determinante", afirmó, antes de su balance, después de verse fuera de la 'Final Four' con la victoria de Inglaterra a Croacia.



"Hago un balance positivo, con uno de los grupos más difíciles. Después de los dos primeros partidos quizá esperábamos la clasificación pero después de seis partidos no esperaba que el equipo estuviera a este nivel de las cosas que le pido. Nos centramos en la clasificación del Europeo, en que estamos ante una nueva generación de jugadores y que la selección tiene buena pinta", finalizó.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.