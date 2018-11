Etiquetas: Fábulas Novela Cuba - Sección: Libros Daína Chaviano presenta 'Fábulas de una abuela extraterrestre' Una novela de original estructura e intensa carga poética Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 18 de noviembre de 2018, 12:54 h (CET) Daína Chaviano pertenece a la clase de escritores que no asumen “la realidad que nos enseñan”. En su universo el lector renunciará a la noción absoluta de realidad, todo a favor de la imaginación que la trama y sus significados ponen en juego; se trata de una apuesta literaria escrita para despejar la mirada. La autora lo afirma como si se tratara de un principio que definiera su hecho creativo: “La literatura meramente realista me resulta una herramienta demasiado restringida a la hora de crear. Siempre está limitada por elementos muy evidentes y definitivos. Yo prefiero la sutileza y la infinitud”. Fábulas de una abuela extraterrestre es una de esas obras donde Chaviano observa la realidad desde ángulos muy distintos a lo acostumbrado. Y es que, en su literatura, lo normal se transforma en un cúmulo de interpretaciones.

En Fábulas de una abuela extraterrestre —novela de original estructura e intensa carga poética— se despliegan tres tramas paralelas que transcurren en universos distintos, donde las fronteras entre magia y realidad se difuminan. En ella, la fantasía no es más que un pretexto para exponer los conflictos de la existencia frente a situaciones de cambio social y ético. Sus personajes —criaturas aladas que poseen la previsión, jóvenes estudiantes del siglo XX o seres de una sociedad feudal gobernada por dos enigmáticos objetos— pertenecen a civilizaciones totalmente diferentes, tanto biológica como socialmente. Sin embargo, algo los une: la búsqueda de sí mismos y sus continuos esfuerzos por no traicionar su propia naturaleza.

Desde su primera edición en Cuba, Fábulas de una abuela extraterrestre fue considerada un aporte de importancia para la ciencia ficción de la isla. Tres décadas después, la crítica se refiere a ella como uno de los clásicos indiscutibles del género en Hispanoamérica.

A lo largo de estas páginas, al igual que ocurre con toda su obra, realismo y fantasía constituyen una dualidad poderosa sobre la cual Daína Chaviano levanta los cimientos de un universo literario muy personal donde la hibridación de géneros es uno de los sellos distintivos.

Daína Chaviano considera que "la civilización es un conjunto de fuerzas y leyes que no siempre conocemos o nos explicamos. Además, me gustan las metáforas para reflejar la realidad". De esas reflexiones y de las claves de su obra, la escritora estará compartiendo con sus lectores en distintas ciudades españolas.

