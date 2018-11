Etiquetas: Paco Herrera Las Palmas Entrenadores - Sección: Fútbol Paco Herrera, nuevo técnico de Las Palmas tras la destitución de Manolo Jiménez Las Palmas acumula cuatro empates consecutivos ante Mallorca, Deportivo, Elche y Granada Redacción Siglo XXI

sábado, 17 de noviembre de 2018, 01:41 h (CET) El entrenador de la UD Las Palmas, Manolo Jiménez, ha sido desituido este viernes como técnico amarillo tras el empate con el Granada (2-2) en la decimocuarta jornada de la Liga 1,2,3, según confirmó el presidente de la entidad canario, Miguel Ángel Ramírez, que ratificó a Paco Herrera en el puesto.



"Nuestro objetivo es más ambicioso y tal y como se están dando los resultados se hace difícil conseguir ese objetivo. Hemos tomado la decisión de destituir a Manolo Jiménez", dijo el máximo responsable de los canarios en declaraciones a la radio oficial del club.



"No estamos a la altura de las circunstancias ni donde creíamos que deberíamos estar a estas alturas de la competición", manifestó Ramírez antes de que confirmarse el adiós del técnico andaluz, que mantenía al equipo en la quinta posición con 22 puntos, a seis del liderato.



Las Palmas acumula cuatro empates consecutivos ante Mallorca, Deportivo, Elche y Granada, una situación que ha sido suficiente para que el presidente decidiese cesarle sin esperar a este sábado. El sustituto será Paco Herrera, que regresa a la isla tres años después.



"Necesitamos buscar un revulsivo. Estamos muy satisfechos con su profesionalidad pero en el fútbol los resultados mandan. He hablado con Paco Herrera, este sábado aterrizará en la isla y se convertirá en nuevo entrenador de la UD Las Palmas", sentenció.



Herrera, que consiguió el ascenso a Primera con los canarios, regresa a donde triunfó con el objetivo de volver a pelear por la misma meta. El técnico de 64 años, que comenzó el curso en el Aris de Salónica, vuelve al fútbol española tras su última experiencia con el Sporting en 2017.

