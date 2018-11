Etiquetas: Vivienda Frío Ahorro - Sección: Sociedad Cómo ahorrar en nuestra vivienda con la llegada del frío Es esencial evitar las filtraciones de aire a través de las ventanas y revisar la calefacción para ahorrar en el consumo Redacción Siglo XXI

jueves, 15 de noviembre de 2018, 08:47 h (CET) Ha llegado el frío y con él, los días grises y las bajas temperaturas que invitan a permanecer en casa. Pero con este nuevo tiempo llegan también las temidas subidas en la factura de la electricidad y del gas. Se trata de un gasto importante: 800 euros anuales en el caso de un piso y alrededor de 1.400 en el caso de una vivienda. Para tener contraladas las finanzas es necesario preparar nuestra casa para esta nueva etapa.



“Aclimatar una vivienda de cara a la época otoñal y al periodo estival suele incluir acciones básicas como sellar puertas y ventanas, instalar más aislamientos en los áticos y proteger las tuberías para que no acaben congeladas y se dispare el gasto”, explica Corinna Vernet, country manager de Brico Privé.



Para lograr evitar estas situaciones debes de tener en cuenta varios aspectos en los cuales trabajar. ¿Cuáles son? Toma nota de la siguiente lista:

Aísla térmicamente tu vivienda: los muros de nuestras casas no están del todo bien aislados, lo que nos suele generar pérdidas de calor que se traducen en un mayor consumo eléctrico y de gas. Por ello, habría que revisarlos y valorar su estado. Revisemos el sistema de calefacción: antes de que lleguen las más bajas temperaturas es necesario que cuidemos los sistemas de calefacción que tengamos instalados en nuestra vivienda, que purguemos nuestros radiadores y que vigilemos la presión para evitar posibles pérdidas. Las ventanas, el imprescindible: evitar las filtraciones de aire a través de las ventanas es una acción básica que permitirá conservar el calor interior, al mismo tiempo que ahorrará la necesidad de elevar el termostato de la calefacción. Por ello, es importante apostar por ventanas de calidad, ya que pueden reducir hasta un 70% las pérdidas energéticas del hogar. Utilizar elementos como aislamiento: una buena fórmula es emplear elementos de decoración como aislantes. Es decir, se pueden poner alfombras en grandes espacios, así como utilizar las cortinas como una nueva capa aislante y mantener las persianas bajadas en momentos en los que haya una bajada de temperatura. La chimenea, punto limpio y seguro: en el caso de que nuestra vivienda tenga una chimenea, el mantenimiento de ésta debe ser prioritario ya que es imprescindible por propia seguridad. Cada año debemos limpiarla y acondicionarla solicitando el servicio de un deshollinador, pues el hollín puede encenderse y provocar un incendio. Revisa las tuberías: las tuberías ya sean del gas o del agua, si están expuestas a las bajas temperaturas del exterior o pasan por piezas de la casa que no poseen calefacción, corren el peligro de congelarse y estallar. Por esta razón, antes de prender el sistema de calefacción de tu casa, asegúrate de revisarlo y si es necesario repararlo. Aprovecha la luz solar: aunque estemos en periodo otoñal no debemos menospreciar el calor que emite el sol. Se trata de una fuente de calor gratuita que puede resultar de gran ayuda para evitar pagar de más en las facturas a final de mes. Con los rayos solares puedes aumentar la temperatura en tu casa de forma natural dejando las cortinas abiertas durante el día para que entre la luz y cerrándolas cuando el sol se ponga para evitar pasar frío.



En definitiva, se trata de combinar la eficiencia y el ahorro económico. Debemos preparar nuestro hogar para optimizar al máximo el rendimiento del sistema de calefacción.

