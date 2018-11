El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció la figura de Johan Cruyff y el peso actual del que fuera entrenador culé en la charla titulada: 'Si tú tienes el balón...', el segundo acto en recuerdo al holandés, fallecido en marzo de 2016, y organizado este martes por Mediapro.



"Recuerdo que la llegada de Johan Cruyff al Barça fue muy convulsa. Hubo muchos cambios, llegamos muchos jugadores y él llegó con una idea completamente nueva. Una historia nueva. Un cambio absoluto del estilo de juego, del esquema y de todo", indicó Valverde.



"Hubo que adaptarse y no fue tan sencillo. Ahora hablamos todos de tener la pelota, pero la primera pretemproada fue terrible, queríamos terminar ya. Hacíamos tres entrenamientos y un partido diario. Había que adaptarse al juego y nos costó. Pero la influencia de Cruyff es máxima", añadió el técnico culé.



"La influencia de Cruyff no sólo era porque llegó y cambió el esquema y el estilo, ya simplemente por la forma de jugar, denotaba algo diferente, pero también su importancia e incidencia después en el entrenamiento. La influecnia sigue siendo muy grande en el día a día. Ahora reconoces cosas de lo que hacíamos entonces. En aquel momento era ciencia ficción", añadió el 'Txingurri', que calificó de "imparable" el juego del 'Dream Team'.



Además, los entrenadores de Girona, Eusebio Sacristán, y del Espanyol Rubi, también participaron en el coloquio destacando la importancia de interpretar el juego de manera diferente. "Yo me enamoré el primer día", dijo Eusebio. "Yo lo paso falta cuando mi equipo no tiene el balón", sentenció el técnico 'perico'.