El Valencia confirma su recuperación en Getafe

domingo, 11 de noviembre de 2018, 12:57 h (CET) El Valencia sacó una victoria (0-1) en su visita a Getafe este sábado de la duodécima jornada de LaLiga Santander, que les vale como oro en forma de puntos y confianza antes del parón por selecciones, mientras que el Valladolid - Eibar y el Girona - Leganés se saldaron sin goles.



En el Coliseum Alfonso Pérez, el Valencia confirmó su recuperación tras imponerse al Getafe (0-1) gracias a un solitario tanto de Dani Parejo desde el punto de penalti. El cuadro de Marcelino García Toral gozó de mejores ocasiones y pudo ganar por segundo partido consecutivo por primera vez esta temporada.



Los 'che', que vencieron al Young Boys el pasado miércoles, necesitaron que el VAR entrase en acción para resolver su envite en el sur de Madrid. Un agarrón de Bruno sobre Gameiro, que apenas jugó los minutos finales, supuso el penalti y la segunda tarjeta para el zaguero azulón a nueve minutos del final.



Parejo, que vistió en sus comienzos la camiseta del Getafe, fusiló a David Soria y celebró con rabia el único gol del partido. Los de Bordalás lo intentaron con ahínco, pero no pudieron tumbar a un Valencia que resistió con mucha entereza. Su mejor ocasión la firmó Jorge Molina con un zapatazo a la madera. El Geta se queda en mitad de la tabla y el Valencia coge aire en idéntica situación.



Por su parte, Valladolid y Eibar empataron sin goles en Zorrilla (0-0) en un buen partido de ambos conjuntos donde sólo faltó la pegada. Los locales fueron mejor al comienzo, sobre todo tras una ocasión de Unal a los pocos minutos de juego, pero el cuadro armero mejoró en la segunda mitad y concedió menos a su oponente.



En los de Mendilibar destacó la titularidad de Riesgo después de que Dmitrovic se lesionase durante el calentamiento. El chileno Orellana fue quien dispuso de la mejor oportunidad para los vascos, que finalmente también se conformaron con el empate. El punto deja a los blanquivioletas muy cerca de Europa y a los eibarreses, duodécimos.



Además, el sábado en Primera terminó con otro empate sin goles en Montilivi entre Girona y Leganés, con los visitantes mereciendo más al final. La primera parte dejó un solo disparo fuera de portería de Patrick Roberts, para los locales, en medio de mucha intensidad y presión por hacerse con el centro del campo. No fue hasta el tramo final cuando ambos equipos se animaron.



Stuani la tuvo, aunque haciendo falta y en fuera de juego en su remate. Después se estrelló Silva con el palo para los madrileños, en el inicio de la sucesión de centros desde la banda derecha de Nyom en los que el 'Lega' rozó el gol. Con Cuéllar lesionado en la otra portería, Lozano y Stuani tuvieron también una clara para evitar un reparto de puntos que sirve más al Girona, con 17, que a los pepineros, en descenso con 10.



--RESULTADOS DE LA JORNADA.

-Viernes.

Levante - Real Sociedad 1 - 3

-Sábado.

Real Valladolid - Eibar 0 - 0.

Getafe - Valencia 0 - 1.

Atlético - Athletic 3 - 2.

Girona - Leganés 0 - 0.

-Domingo.

Alavés - Huesca. Munuera Montero (C.Andaluz) 12:00.

Barcelona - Real Betis. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 16:15.

Rayo - Villarreal. González González (C.C.-leonés) 18:30.

Sevilla - RCD Espanyol. Jaime Latre (C.Aragonés) 18:30.

