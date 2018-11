Etiquetas: Atlético de Madrid Athletic Club Liga Santander - Sección: Fútbol Godín salva al Atlético (3-2) José Luis Torremocha

sábado, 10 de noviembre de 2018, 21:22 h (CET) El clásico rojiblanco de la Liga hizo afición. Decepcionó a los leones, y enloqueció a los locales. Lo que en principio iba a ser un partido con un planteamiento similar de los de Simeone contra el Borussia Dortmund, terminó por las circunstancias en una imprevisible remontada sellada por Godín, quien lesionado hizo de ariete 30 minutos y puso la puntilla al cuadro bilbaíno y engrandeció un poco más su leyenda. El uruguayo seguramente se unirá a las bajas de Koke, Lemar, Giménez y Lucas. Piezas fundamentales, que no impiden al Atlético ocupar este sábado la segunda posición y competir por todo.



La clasificación del Athletic no se corresponde al equipo que tiene. Susaeta, Núñez, Muniain, y Williams - bigoleador este sábado - lo demostraron. Los de Berizzo fueron capaces de anular la primera parte al rival, y durante 80 minutos mantener todas las opciones de convertirse en el primer equipo que gana a domicilio en el Metropolitano en lo que va de temporada.

Simeone con el marcador en contra apostó por cambiar a Diego Costa por Vitolo. Las apariciones de Griezmann y dinamismo de Correa no bastaban para consumar la remontada. Además del canario entraron Gelson en lugar del canterano Montero, y Kalinic por el 10 colchonero. El guión cambió por completo con la lesión de Godín, Thomas después de haber marcado el golazo de la noche, se colocó como central junto a Saúl. Por razones sobradas, el ghanés merece la titularidad independientemente de las altas y bajas futuras.

A base de casta los locales encerraron al Athletic. Rodrigo de cabeza, y el hoy capitán también con la testa y gracias al VAR: colocan a los colchoneros a un peldaño de lo más alto. Los últimos días de noviembre los colchoneros podría aspirar al liderato si gana al FC Barcelona y clasificarse para los octavos ante Mónaco. Tal vez faltará el juego, no las emociones.



Ficha técnica:

3-Atlético de Madrid: Oblak (2); Arias (2), Godín (3), Montero (1), Filipe Luis (1); Correa (2), Rodrigo (3), Thomas (3), Saúl (3); Griezmann (1) y Diego Costa (0).

2-Athletic: Herrerín (1); De Marcos (2), Núñez (2), Íñigo Martínez (2), Balenziaga (2); Beñat (2), San José (2), Muniain (3), Susaeta (2); Yuri B (2) y Williams (3).

Goles: 0-1 Williams (min.35), 1-1 Thomas (min.60), 1-2 Williams (min.62), 2-2 Rodrigo (min.79) y 3-2 Godín (min.92).

Cambios: En el Atlético de Madrid: Vitolo (2) por Diego Costa (min.46), Gelson (1) por Montero, y Kalinic (1) por Correa (min.60). En el Athletic: Nolaskoain (1) por Beñat (min.65), Raúl García (s.c) por Williams (min.75), y Capa (1) por Susaeta (min.86).

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano) (1). Amonestó con amarilla a Diego Costa (min.37), Beñat (min.48), San José (min.81), De Marcos (min.85), Kalinic (min.90), Vitolo (min.90). Expulsó con roja directa a Yuri.

