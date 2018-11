Etiquetas: Rapid Viena villarreal cf Europa League - Sección: Fútbol Un gris Villarreal sale líder de Viena El 'Submarino' no pasa del empate, pero la victoria del Spartak ante el Rangers le sitúa primero del grupo G Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 9 de noviembre de 2018, 00:42 h (CET) El Villarreal es el nuevo líder el grupo G en la Liga Europa pese a empatar contra el Rapid Viena (0-0) en la cuarta jornada de la fase de grupos, dejando una tibia imagen, pero beneficiado por la derrota del Rangers a manos del Spartak de Moscú, que deja al 'Submarino Amarillo' como gran favorito para sellar su pase a los dieciseisavos de final.

El conjunto de Javi Calleja sigue dejando muchas dudas. Este jueves se atascó ante un rival que no atraviesa su mejor momento, es el séptimo de la liga austríaca -la componen 12 equipos- y comprometió al cuadro castellonense en más de una ocasión, sobre todo al comienzo de la segunda mitad con una sucesión de oportunidades para los locales, heridos por el 5-0 que encajaron en La Cerámica.



Andrei Ivan fue el primero en probar suerte con un derechazo a los diez minutos, pero los amarillos respondieron con una doble ocasión encabezada por Cáseres. Al borde del descanso fue Pedraza quién intentó sorprender al portero del Rapid con un disparo que botó antes de coger portería. Gerard Moreno también buscó fortuna en un mano a mano que acabó de manera infructuosa.



Llegó entonces el momento del Rapid, que creció muchísimo en la segunda mitad, inspirado en los cambios de su técnico. Entre ellos, Knasmüllner, que dio otro aire al cuadro vienés y mejoró en los metros finales. Pavlovic tuvo la más clara con un zapatazo que se fue rozando el palo, tras superar a Víctor Ruiz en la marca, y Berisha vio cómo Funes Mori frustraba un lanzamiento frontal con muy buenas intenciones.



Andrés Fernández tuvo que sacar lustre a sus guantes y no se detuvo ahí porque el propio Knasmüllner obligó al meta del Villarreal a sacar los puños a ocho minutos para el final. Cazorla replicó acto seguido y Gerard Moreno tuvo en sus botas el 0-1 en el tiempo de descuento.



La jugada del camerunés Toko Ekambi -en línea de fondo- no llegó a ser rematada por su compañero, que se lamentó de haber dejado escapar dos puntos ante la aparición de Potzmann. En cualquier caso, el liderato sigue siendo cosa de los amarillos pese a su irregular imagen en la capital de Austria.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RAPID VIENA, 0 - VILLARREAL, 0.

--ALINEACIONES.

RAPID VIENA: Strebinger; Müldür, Sonnleitner, Dibon (Bolingoli, min.75), Pavlovic (Martic, min.91), Ljubicic, Potzmann, Murg (Knasmüllner, min.46), Schwab, Veton Berisha y Andrei Ivan.



VILLARREAL: Andrés Fernández; Mario Gaspar, Bonera (Funes Mori, min.46), Víctor Ruiz, Layún (Ekambi, min.61); Pedraza, Cáseres, Cazorla; Sansone, Raba (Fornals, min.75) y Gerard Moreno.



--ÁRBITRO: Srdjan Jovanovic (SER). Amonestó con tarjeta amarilla a Cáseres (min.43), Layún (min.45) y Pedraza (min.62) en el Villarreal y a Schwab (min.75), Berisha (min.86) y Sonnleitner (min.87) en el Rapid.



--ESTADIO: Weststadion.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.