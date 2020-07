Acortando distancias como antídoto a la hiperconexión

Nuestro habitual colaborador en la sección de entrevistas “Conociendo a…”, Alfonso Miñarro acaba de publicar su primer libro con el sello editorial Círculo Rojo que lleva por título Acortando Distancias fruto de una cuidada selección de veintiuna de estas conversaciones con profesionales que se dedican a un gran abanico de temas como: Liderazgo; marca personal; coaching; comunicación; marketing, formación …



De Acortando Distancias, caben destacar aspectos como: - Es un recopilatorio de conversaciones con prEs ofesionales del mundo de la empresa y el desarrollo personal, cercano y humano, repleto de valores y herramientas para poder afrontar los retos que la sociedad actual nos demanda.

- Fundamentalmente va dirigido a todas aquellas personas que disfrutan con la conversación cara a cara y que combinan adecuadamente las interaccionen OFF con las ON, evitando las relaciones sociales virtuales permanentes.



- El lector tendrá la libertad de elegir si lo lee de forma secuencial (de principio a fin), o de forma aleatoria, leyendo en cada momento la entrevista que más le apetezca o le interese.



- Da a conocer el lado profesional, sin abandonar el lado más personal de las personas que participan en el, a través de una sección titulada “En Clave personal”.



- Es un libro muy mediterráneo, ya que son muchos los que participan en él oriundos de tierras bañadas por este mar (Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Barcelona o Tel Aviv).



- Es también un libro muy musical, que cuenta con su propia banda Sonora, fruto de los gustos musicales de los entrevistados, o de alguna pregunta sobre la letra de alguna canción.



- La continua hiperconexión puede implicar un alejamiento de los seres queridos que tenemos cerca. Por eso es importante encontrar un equilibrio para hacer un uso racional y responsable de las tecnologías.



El autor, sabedor de que la conversación cara a cara es el acto más humano que podemos realizar las personas, estando presente y aprendiendo a escuchar al que tenemos enfrente, con Acortando Distancias, pretende reivindicar la importancia de la conversación cara a cara en la era digital. Esto no quiere decir estar EN CONTRA de la tecnología, si no estar A FAVOR de las conversaciones.



El contacto directo con las personas tiene muchas ventajas, pues permite una comunicación más fluida, rápida, activa y empática; interpretando mejor las emociones cuando vemos y sentimos al otro.



Acortando distancias nace como respuesta a las inquietudes de su autor y es el resultado de su proceso de aprendizaje y pone el foco no solo en el aspecto profesional de las personas entrevistadas si no también busca la parte más personal, donde cada una de las conversaciones que tienen cabida en el libro, constituyen por sí solas pequeñas píldoras de conocimiento, que el lector puede tener opción de leer de forma aleatoria, sin necesidad de hacerlo de forma secuencial de principio a fin.