​Benito Pérez Galdós: ‘Episodios Nacionales. La Guerra de la Independencia’. Alianza Editorial

Vivimos en 2020, año azaroso, pandémico, triste, y también el del primer centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós (Las Palmas, 1843-1920). La reedición de sus libros, al menos de los más importantes, porque la magnitud de su obra es grande, parece un hecho casi obligatorio. Con tal motivo, Alianza Editorial acaba de lanzar la primera serie de sus ‘Episodios Nacionales: La Guerra de la Independencia’.



Los que de esto saben afirman que la creatividad de Galdós era inagotable y los ‘Episodios Nacionales’ confirman plenamente este aserto a través de las 46 novelas que los integran, casi la mitad de su producción novelística, escritas entre 1872 y 1912 y divididas en cinco series. Con anterioridad, con su novela ‘La fontana de oro’, Galdós ya introdujo sus presupuestos sobre la novela histórica. En palabras del fallecido Donald Leslie Shaw, la intención de don Benito no era «reconstruir descriptivamente el pasado distante, sino interpretar el pasado reciente de un modo didáctico para descubrir los orígenes de los procesos ideológicos, políticos y sociales operantes en la España de la época». Y nada más reciente para él que la España del siglo XIX, concretamente los setenta y cinco años que van desde 1805 hasta 1880, que retrató en sus Episodios Nacionales, la gran novela de la historia.



La primera serie, ‘La Guerra de la Independencia’, corresponde al periodo comprendido entre el año 1805, batalla de Trafalgar, y el año 1812, batalla de los Arapiles. Curiosamente, el bloque completo fue escrito en tan solo dos años, entre 1873 y 1875. Salvo la novela que lleva por título ‘Gerona’, las otras nueve están protagonizadas por Gabriel de Araceli, que sirve como narrador e hilo conductor de las historias de esta primera serie. «Yo nací en Cádiz, y en el famoso barrio de la Viña, que no es hoy, ni menos era antes, academia de buenas costumbres». Así se define el propio Gabriel al comienzo del episodio dedicado a Trafalgar, cuyas peripecias, incontables, y su relación amorosa con Inés, salpicada de sobresaltos, se entrelazan a lo largo de la también llamada Guerra del Francés, la contienda que el escritor canario vivió de pequeño y conoció gracias al relato que le hizo su padre, un militar que participó en ella. Esta misma técnica del narrador testigo, implicado en la acción, la utilizó Galdós en el resto de sus Episodios Nacionales.



Precisamente, el mayor problema técnico que presentaba una obra tan vasta como esta, un enorme friso narrativo, era el del equilibrio entre los sucesos históricos, los hechos y la ficción de unos personajes, criaturas imaginarias al completo, que desarrollaban sus vidas inmersas en esos avatares históricos.



‘La guerra de la Independencia’ reúne las novelas ‘Trafalgar’, ‘La corte de Carlos IV’, ‘El 19 de marzo y el 2 de mayo’, ‘Bailén’ y ‘Napoleón en Chamartín’ (volumen 1); y ‘Zaragoza’, ‘Gerona’, ‘Cádiz’, ‘Juan Martín el Empecinado’ y ‘La batalla de los Arapiles’ (volumen 2). ‘Trafalgar’ funciona a modo de prólogo bélico, la lucha en el mar, de lo que luego sucederá tierra adentro. A partir de la alianza hispanofrancesa presente en la batalla naval, vamos asistiendo a las intrigas políticas y a los actos que llevan propiamente a la inversión de las tornas y, así, a la guerra: la subrepticia ocupación del país por las tropas de Napoleón, la huida de la corte, el levantamiento del 2 de mayo en Madrid, la retirada de las Cortes a Cádiz, la destacada victoria de Bailén, los sitios de Zaragoza y Gerona, la resistencia popular, encarnada por los guerrilleros como Juan Martín el Empecinado, y la decisiva batalla de los Arapiles. La nueva edición de Alianza Editorial presenta las diez novelas en dos volúmenes contenidos en un estuche, revestido con la pintura ‘La defensa de Zaragoza’ del pintor británico David Wilkie, un amante de los viajes, que recorrió media Europa, incluida España, a lo largo del siglo XIX. La letra de la edición tiene el tamaño suficiente para que, los que vamos dejando la vista por el camino de las letras, podamos leer con suficiente comodidad.



A estas alturas, de Benito Pérez Galdós, novelista y dramaturgo, prácticamente ya ha sido todo dicho. Está considerado uno de los escritores españoles más representativos del siglo XIX. Su estancia en Madrid, donde estudió Derecho, le permitió comenzar sus colaboraciones en revistas y frecuentar los ambientes literarios de la época. Sus obras, de un nítido realismo, fueron un reflejo de su preocupación por los problemas políticos y sociales del momento. Gran observador, su genial intuición le permitió plasmar fielmente las atmósferas de los ambientes y los retratos de lugares y personajes. Sus ‘Episodios Nacionales’ son una buena muestra de ello. Se ha llegado a afirmar que, sin estas novelas, la Historia de España del siglo XIX no sería tan conocida entre nosotros. Y ya se sabe que el pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Por lo tanto, su lectura parece algo más que aconsejable. Obligatoria.





Herme Cerezo



Benito Pérez Galdós: ‘Episodios Nacionales: La Guerra de la Independencia’. Alianza Editorial, 2020. Tapa blanda, dos volúmenes; 1.675 páginas. Precio: 28 euros.