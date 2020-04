​Los destinos más deseados para visitar después de la cuarentena La capital de Inglaterra nunca deja a nadie indiferente Nacho Moreno

martes, 21 de abril de 2020, 11:15 h (CET) Ir al trabajo, sentarnos a charlar en un parque, comer en la terraza de un restaurante… son pequeños aspectos de nuestra vida anterior al inicio del Estado de Alarma que ahora valoramos más que nunca.



En estos momentos tan complicados, tenemos que quedarnos en casa, con nuestras familias, y tratar de afrontar la situación juntos. Pero cuando todo esto pase y la normalidad vuelva a nuestras vidas, necesitaremos más que nunca salir, ver mundo, viajar. Los amantes de los viajes tienen tiempo de sobra para ir planeando (en la medida de lo posible) los destinos que visitarán cuando la cuarentena finalice.



Hellotickets, la plataforma de reserva de actividades turísticas, ha estado trabajando en una lista de los destinos favoritos para viajar una vez pase la crisis del coronavirus, sobre todo si viajas en familia.



Roma La capital italiana siempre será una de las capitales mundiales del turismo por su patrimonio cultural e histórico. Una visita al Coliseo, caminar por los pasillos de El Vaticano o ir al Foro Romano son solo alguna de las múltiples opciones que ofrece la ciudad italiana.



Una de las actividades más solicitadas para realizar en familia consiste en asistir a una clase gastronómica con un chef profesional de la cocina tradicional italiana que enseñará a pequeños y mayores como hacer pasta casera. Si queréis aprovechar vuestra visita a Italia, tenéis que volver a vuestra casa sabiendo hacer un buen plato de pasta tradicional.



Nueva York Si en algún momento os habéis planteado visitar Estados Unidos, es imperdonable no visitar la ciudad de Nueva York, donde un sinfín de actividades de todo tipo nos esperan: desde subir hasta lo más alto del Empire State hasta ver un partido de los New York Knicks, pasando por el alquiler de bicicletas en Central Park o un paseo por algunos de sus barrios más famosos, como Queens o el Bronx.



El plan perfecto para realizar en familia es realizar una visita al Museo de Historia Natural. Situado en Manhattan, es una visita obligada en la que los más pequeños aprenderán disfrutando. Nunca aprender había sido tan divertido.



Londres La capital de Inglaterra nunca deja a nadie indiferente. Puedes perderte paseando por sus calles victorianas, subir al London Eye para admirar las impresionantes vistas de la ciudad o simplemente sentarte en la terraza de un pub a tomarte una pinta. Las posibilidades son casi infinitas en una ciudad que por muchas veces que la visites, nunca defrauda.



Los niños (y los no tan niños también) se quedarán boquiabiertos cuando visiten los estudios Warner Bros de Harry Potter, donde encontrarán objetos, maquetas e incluso escenarios utilizados en las películas del mago más famoso del mundo.



París La ciudad del amor. Visitar París es una obligación para cualquier amante de los viajes que se precie. La Torre Eiffel, los jardines de Versalles, el espectacular diseño del museo del Louvre… Una ciudad que tiene mucho que ofrecer y que siempre logrará convencernos.



Si viajas con niños a París, ir a Disneyland tiene que estar en la primera posición del “planing”. Una visita obligada que, por muy pequeños que sean, no olvidarán jamás. Horas y horas de diversión aseguradas para los más pequeños de la casa, que seguro disfrutarán mucho de la cantidad de atracciones y planes que ofrece el parque de atracciones más visitado de Europa.



San Francisco Y volvemos a los Estados Unidos en la que será nuestra última parada, la ciudad de San Francisco, en el estado de California. Si viajas a esta pintoresca ciudad de la costa oeste de los Estados Unidos, no puedes dejar de ir a ver la famosa cárcel de Alcatraz o dar un paseo en barco por la bahía de San Francisco.



