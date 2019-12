​Navidades en parques temáticos

Nos encontramos en el primer lunes del mes de diciembre, un indicativo de que estamos adentrándonos de lleno en una de las épocas más esperadas del año: la Navidad. Un oasis de paz y amor en nuestras ajetreadas vidas, y también unas fechas en las que muchas familias deciden viajar con los más pequeños de la casa para que pasen unos días mágicos con sus seres queridos.



Las opciones son muchas y variadas, pero en este artículo nos centraremos en la tendencia de viajar a parques temáticos, el viaje preferido por los niños y las niñas de los hogares españoles.



Uno de los destinos clásicos y más elegidos por las familias en estas fechas tan señaladas no es otro que el Port Aventura Park. El parque temático situado en la provincia de Tarragona es uno de los que más visitantes recibe a lo largo del año de toda Europa, siendo el primero que más visitantes recibe en España y el sexto en Europa.



El parque, inaugurado en el año 1995, tiene seis áreas temáticas distintas (Mediterrània, Polynesia, China, México, Far West y SésamoAventura) y además cuenta con parque temático de la escudería Ferrari, pero en fechas especiales como Halloween o Navidad el equipo del parque realiza una ambientación especial para atraer a más público.



Conseguir entradas Port Aventura es algo que ya están empezando a hacer muchas familias para no perder la oportunidad de pasar unos días mágicos en uno de los parques de atracciones con más prestigio de Europa.



Otro de los parques más famosos de España, Warner Bros Park de Madrid, también está empezándose a poner sus mejores galas para una de las fechas con más visitantes de todo el año. Inaugurado en la localidad madrileña de San Martín de la Vega en el año 2002, la Warner cuenta con más de 40 atracciones para todas las edades (una de ellas la cuarta torre de caída más alta del mundo) y se divide en cinco áreas temáticas enfocadas a algunas zonas de los Estados Unidos (como California), y sobretodo a los personajes más característicos de Warner Bros y DC Comics.



Se trata de uno de los parques temáticos a nivel europeo que más están aumentando los visitantes. El pasado año registraron los 1,8 millones de visitantes, una cifra que aumentó un 2,2 % si se compara con los visitantes del año 2017. Sus llamativos decorados han sido protagonistas de videoclips de famosos cantantes del panorama internacional y en ocasiones también han sido objeto de rodajes de programas de televisión.



Como todas las Navidades desde hace 17 años, el Parque Warner Bros quiere celebrar las fiestas con las familias que acudan desde el pasado 30 de noviembre hasta el próximo cinco de enero con todo tipo de eventos especiales relacionados con la Navidad, con atracciones como El Bosque Animado, el Refugio de Papá Noél o conciertos y shows como The Christmas Musical, el Magical Lights Parade o el Coro de las Estrellas.



Los padres con niños pequeños ya están empezando a adquirir entradas Warner para pasar unas Navidades inolvidables con toda la familia.