Festival Golem Fest Valencia 2019 Se celebrará durante los próximos días 21 al 24 de noviembre de 2019 Herme Cerezo

domingo, 17 de noviembre de 2019, 10:13 h (CET) Golem Fest Valencia 2019, Festival Multidisciplinar de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción, lleva a cabo este año su segunda edición del 21 al 24 de noviembre, con un pre-estreno el martes 19 y algunas actividades extras. Golem Fest Valencia es una actividad que se desarrolla a través de la Asociación Cultural Golem Fest de Valencia, sin ánimo de lucro. Las personas responsables del evento son Susana Alfonso Codina (Directora del Proyecto), José Luis Rodríguez (Director de Marketing) y Juan Miguel Aguilera (Director Creativo). En esta ocasión, Golem Fest Valencia tendrá lugar en otra sede, el Centro Deportivo y Cultural la Petxina, sita en el Passeig de la Petxina, nº 42; donde ocupará el hall, la Sala de Actos y la Sala de Prensa para poder realizar el Festival.

Actividades previas El lunes 18, como actividad complementaria, se inaugurará a las 19’30 h una Exposición del artista valenciano Paco Roca, comisariada por el diseñador MacDiego,en la Biblioteca de Russafa – Nova Al Russafí (C/ del Poeta Al-Russafí, 2/4), bajo el título SOLO TEBEOS. Se prolongará hasta el viernes 29 de noviembre. Y el martes 19, Golem Fest Valencia se pre-estrena a lo grande con una adaptación de teatro/danza de la obra clásica CARMILLA, por gentileza de la compañía amateur Las Equivocaciones y la Sala Carme Teatre (C/ Gregorio Gea, nº 6) donde se llevará a cabo. Al finalizar la obra habrá también una mesa redonda sobre VAMPIRAS Y LESBIANISMO: UNA IMAGEN DE LA MUJER con Silvia Martín, Manuel Navarro yNoemí Calabuig.

Hay que recalcar, que este año el Golem Fest Valencia ha crecido en otro municipio, Massamagrell, donde el pasado viernes 8 ya se realizó un TALLER de ESCRITURA Y PINTURA PARA NIÑOS (6-12 años). MONSTRUOS DE LA TRADICIÓN VALENCIANA, impartido por Vicente Marco y Kolo, bajo el paraguas del Festival.

Un plantel de escritores de primera línea Este año, Golem Fest Valencia vuelve a contar con un plantel de altísimo nivel. Tanto autores y artistas locales, como nacionales, formarán parte del elenco de participantes de esta segunda edición. Porque, la pretensión de los organizadores es, en primer lugar, dar proyección a nuestra ciudad, resaltar a los escritores valencianos y dar una patente importancia a la presencia femenina dentro del género. Nombres nacionales como Rosa Montero, José Carlos Somoza, Vanessa Montfort, Manel Loureiro, Patricia Esteban Erlés, Elvira Navarro, Laura Fernández, María Zaragoza, Luis Artigue, Lola Robles, Javier Olivares, Mado Martínez, Luis Manuel Ruiz, Andrés González-Barba, Mar Goizueta, David Luna, Gemma Solsona, Sergi Llauge, Isabel del Río, Bruno Puelles, Covadonga González Pola, Roberto García Álvarez, Júlia Díez, Víctor Castillo, Giny Valris, José Luis del Río, Cristina del Toro, Shaila Correa… Y nombres locales como Paco Roca, Pilar Pedraza, Fernando Esteso, Eva Monzón, MacDiego, Shaun Elay, Vicente Marco, Juanjo Braulio, Miriam Jiménez, Salvador Bayarri, Ana García Herráez, Paco Zarco, Laura Pérez, Rafael Fonteriz, Sergio Mars, Eva García, PL. Salvador, Chus Sánchez, Enrique Vila, Casandra Ripoll, Rika Engra, Tony Rham… Todos ellos, más los mencionados a continuación, hacen posible que el Golem Fest Valencia exista en esta edición y que se vaya consolidando en el marco del género Fantástico.

Golem de Honor El Golem Fest Valencia entregará el Golem de Honor por su larga carrera literaria y profesional a la escritora ROSA MONTERO. Rosa Montero (Madrid) estudió periodismo y psicología. Colaboró con grupos de teatro independiente, como Canon o Tábano, a la vez que empezaba a publicar en diversos medios informativos (Fotogramas, Pueblo, Posible). Desde finales de 1976 trabaja de manera exclusiva para el diario El País, en el que fue redactora jefa del suplemento dominical durante 1980-1981. En 1978 ganó el Premio Mundo de Entrevistas; en 1980 el Premio Nacional de Periodismo para reportajes y artículos literarios; y en 2005 el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a toda una vida profesional. Ha publicado las novelas: Crónica del desamor (1979), La función Delta (1981), Te trataré como a una reina (1983), Amado Amo (1988), Temblor (1990), Bella y Oscura (1993), La hija del caníbal ( Premio Primavera de Novela en 1997), El corazón del Tártaro (2001), La Loca de la casa (2003), Premio Qué Leer 2004 al mejor libro del año, Premio Grinzane Cavour al mejor libro extranjero publicado en Italia en el 2005, Premio “Roman Primeur” 2006 (Francia) y Grand Prix Littéraire de Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac (2005-2006); Historia del rey transparente (2005), Premio Qué Leer 2005 al mejor libro del año, y Premio Mandarache 2007; Instrucciones para salvar el mundo (2008), Premio de los Lectores del Festival de Literaturas Europeas de Cognac (Francia, 2011); Lágrimas en la lluvia (marzo 2011), Lágrimas en la lluvia. Cómic (octubre 2011), Premio al Mejor Cómic 2011 por votación popular (Salón Internacional del Cómic de Barcelona), La ridícula idea de no volver a verte (marzo 2013), Premio de la Crítica de Madrid (2014) y Prix du Livre Robinsonnais 2016 dans la catégorie Romans étrangers de la Bibliothèque du Plessis Robinson; y El peso del corazón (2015). También ha publicado el libro de relatos Amantes y enemigos, Premio Círculo de Críticos de Chile 1999, y dos ensayos biográficos, Historias de mujeres y Pasiones, así como cuentos para niños y recopilaciones de entrevistas y artículos. Sus últimos libros publicados son La carne (2016) y Los tiempos del odio (2018). Su obra está traducida a más de veinte idiomas, es Doctora Honoris Causa por la Universidad de Puerto Rico y Premio Internacional Columnistas del Mundo 2014. En 2017 fue galardonada con el Premio Nacional de las Letras. En 2018 fue nombrada Profesora Honoraria del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en febrero de 2019 se creó el Aula Rosa Montero en la facultad de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante). Es Miembro de Honor de la Universidad de Málaga.

Creciendo paso a paso para consolidarse Como se puede observar, en tan solo dos ediciones, Golem Fest Valencia ha crecido, tanto a nivel de espacios y localidades, como de disciplinas artísticas. Pues su gran objetivo es extenderse en el radio de la Comunitat Valenciana y llegar a incorporar la mayoría de disciplinas artísticas.

El teatro se incorpora y se convierte este año en una vertiente conh peso dentro de Golem Fest Valencia. Además de la interpretación de Carmilla, el viernes 22 el festival contará con la PERFORMANCE LITERARIA a las 19’30 h de Salomé Jiménez en el apartado de DISECCIONANDO A BRUNA HUSKY, con ROSA MONTERO y VANESSA MONFORT. Uno de los platos fuertes, sin duda, de la presente edición.. Y ese mismo día, viernes 22, a las 18’00 h, los asistentes podrán disfrutar del TEATRO EN 3D (espectáculo de ciencia ficción y comedia) de Vicente Marco, a cargo del autor y del actor Mario García.

La ilustración y el arte como tal se hacen hueco de manera consistente en esta edición a diferencia del año pasado. Además de la Exposición de Paco Roca, habrá durante el fin de semana ILUSTRACIÓN EN VIVO con una técnica innovadora a cargo de Shaun Elay. Una joven ilustradora que se está convirtiendo en la sensación del momento en las redes sociales y allá por donde pasa. Sus asombrosas técnicas alternativas a la hora de ilustrar en directo no dejan a nadie indiferente y verla ilustrar llega a ser todo un espectáculo digno de contemplar. Shaun Elay realiza ilustraciones utilizando elementos poco comunes como la lejía, frutas, aceite de coche, café, hortalizas, vino o incluso fuego y actualmente, que sepamos, es la única artista en todo el mundo que realiza ilustraciones interactivas de negativo en directo. Sus conocidas ilustraciones interactivas en negativo se han convertido en muy poco tiempo en la revelación del momento, en donde el público puede interactuar con sus teléfonos móviles con la obra mientras la artista se encuentra ilustrando en directo.

Como tra novedad se incorpora una DEMOSTRACIÓN DE JUEGOS DE MESA a cargo de Hero Freaks, que cuenta, actualmente, con un catálogo de más de 500 Juegos de Mesa diferentes de 40 editoriales. Además, un JUEGO DE ESCAPE, diseñado por Ximo Cerdá, hará también las delicias de los visitantes al Golem Fest Valencia, que podrán divertirse de muy diversas maneras, ya que a todo ello hay que añadir presentaciones, mesas redondas, charlas y talleres sin tregua.



Con la colaboración de… Golem Fest Valencia no sería posible sin la ayuda institucional y privada de ciertas empresas valencianas, y la colaboración de muchas editoriales. GRACIAS A TODAS ELLAS EN MAYÚSCULA. Este año además de seguir contando con el apoyo de la Generalitat Valenciana y de la EMT, se ha incorporado en esta aventura cultural la Concejalía de Acción Cultural del Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Deportiva Municipal, a través de la cesión de espacios y la incorporación de algunas acciones propuestas en sus bibliotecas; así como el Ajuntament de Massamagrell. En el ámbito privado se une al festival Rismar, empresa que promueve vivienda de renta libre y tiene su actividad centrada en Almássera. Entre los patrocinadores que repiten hay que citar al Grupo Dacsa, Alba Horneados y el Hotel Sweet Renasa, así como numerosas editoriales de nueva incorporación. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 146 películas aspiran a los Premios Goya Los nominados se anunciarán en la sede de la Academia el lunes 2 de diciembre Especialistas de cine: morir por amor al Séptimo Arte ​Brandon Lee estaba rodando una escena de la película el 30 de marzo de 1993 cuando recibió de manera casi inexplicable el letal balazo de una Magnum 44 que lo dejó muy malherido Filmin estrena la versión restaurada de "Muerte al amanecer", de Josep Maria Forn La película, que celebra su 60 aniversario, es una muestra del excelente cine policíaco producido en Barcelona en los años 40 y 50 Las candidatas al Goya a la Mejor Película Iberoamericana en la Academia En noviembre, Isabel Coixet, Daniel Monzón, Marco Berger, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y Francisco J. Lombardi visitarán la institución Se presenta en Tokio una joya fílmica que conmemora 80 años del exilio republicano español El Consejero de Asuntos Culturales de la Embajada de México en Japón, Emmanuel Trinidad, ha resaltado la hermandad y cercanía de México, país que más refugiados españoles acogió