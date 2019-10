LLoro tu nombre Un poema de Esther Videgain Esther Videgain

sábado, 12 de octubre de 2019, 09:48 h (CET) Cada mañana lloro tu nombre,

no recibo respuesta alguna,

en mi desván escribo mis penas.



Cada mañana lloro tu nombre,

ríos de sangre por mis mejillas,

y tú ya no estás en mí.



Cada mañana lloro tu nombre,

mil sangres para mis cien heridas,

y tú, callas, callas y callas.



Cada mañana lloro tu nombre,

sufro y sufro tu fría ausencia,

pero yo continúo escribiendo.



Escribo cien mil veces tu nombre,

sobre la madera de tu alma,

clavo mis últimas lágrimas.



Mañana será mi último día que lloro,

te lloro y olvido tu nombre,

te lloro y olvido tu nombre.



