Hong Kong ha vuelto a paralizarse con una protesta masiva

Por Inma Escribano



Dos millones de personas, según los organizadores, volvieron a colapsar este domingo las calles de Hong Kong en la protesta más multitudinaria vivida desde 1997. Vestidos con camisetas negras, familias enteras, jóvenes y jubilados caminaron varios kilómetros pidiendo a gritos la dimisión de la jefa del ejecutivo. Los asistentes dejaron claro que la suspensión temporal del proyecto de ley anunciada por Carrie Lam no era suficiente y exigieron su cancelación total.



Frente a la violencia desplegada en la manifestación del pasado miércoles, las protestas del domingo transcurrieron de forma pacífica. Allí estaba Franckie que desde la revolución de los paraguas lleva siguiendo de cerca el devenir político de Hong Kong. ¨La lucha se ha vuelto mucho más inteligente. Los manifestantes evitan cualquier gesto de violencia o situaciones que puedan desencadenar detenciones. Hong Kong ha tomado conciencia de lo que necesita para restaurar el poder de su gobierno y manener su sistema¨ explicaba Franckie con preocupación.

Para los asistentes a esta última manifestación, el proyecto de la ley de extradición representa una violación del estatuto especial del que goza este territorio. Desde 1997, cuando la ex colonia le fue devuelta a China, Hong Kong se rige por el modelo conocido como: ¨un país, dos sistemas¨. Esta fórmula ideada por Deng Xiao Ping, ex presidente de la República Popular China, garantiza, entre otros, la autonomía judicial y la libertad de expresión hasta 2047.



Mandi vestida de negro de los pies a la cabeza no llegó sola a la protesta, le acompañaba su hija.¨Este folleto que reparten hoy lo explica todo muy bien. Estas leyes impulsadas desde Pekín suponen un riesgo para nuestros derechos. Está en juego, primero, la libertad de jueces y funcionarios públicos, después la libertad de religión y finalmente la de todos¨ decía firmemente mientras miraba con convicción a su hija.



Ante la presión social desatada en las calles la jefa del ejecutivo, Carrie Lam, en un gesto poco habitual realizaba unas declaraciones este domingo en las que pedía perdón por las deficiencias en la tramitación de este proyecto de ley. La respuesta sigue sin convencer a los manifestantes. Algunos de ellos continuaban ocupando las calles cercanas al parlamento autónomo hasta la tarde del lunes.



Desde Pekín los acontecimientos de esta semana se perciben de manera muy diferente. China Daily, el diario oficial del gobierno recogía un titular que nada tenía que ver con la información publicada por la mayoría de medios internacionales: ¨los padres en Hong Kong tomaron las calles este domingo para pedir a los políticos de EEUU no inteferir en la ley de extradición¨ escribía China Daily este lunes. El retrato poco tiene que ver con lo que se vivió en las calles.



Por su parte, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, ha dicho que Estados Unidos sigue de cerca el desarrollo de las protestas en Hong Kong. Pompeo ha añadido que la situación será analizada por Donal Trump cuando se encuentre con Xi Jinping en la reunión del G-20 a finales de junio en Osaka, Japón.



Cronología de las protestas junio 2019 6 de junio. Más de 3000 profesionales del ámbito judicial en Hong Kong se unen a una concentración silenciosa para protestar contra la polémica ley de extradición.



9 de junio. Un millón de personas salen a las calles para protestar pacíficamente La manifestación se convierte en la más multitudinaria desde la revolución de los paraguas en 2014.



12 de junio. El gobierno continúa con la tramitación de la ley a pesar de las protestas. Un millón de personas sale a la calle para mostrar su desacuerdo. En la manifestación se viven momentos de gran dureza con cargas policiales, gases lacrimónenos y pelotas de goma que la policía usa para dispersar a los asistentes. 80 personas resultan heridas, 22 de ellas son miembros de las fuerzas de seguridad.



16 de junio. Una manifestación masivas colapsa el centro de Hong Kong. 2 millones de personas, según los organizadores, asisten a una protesta histórica que pasa a ser la más multitudinaria desde 1997.