El gobierno de Hong Kong paraliza la ley de extradición

Carri Lam, la jefa del ejecutivo hongkonés, ha anunciado la paralización de la polémica ley de extradición en una rueda de prensa en la sede del gobierno este sábado. Su declaración no supone la retirada de la norma, sino una tregua sin que se haya dado a conocer una fecha concreta para retormarla.

Los cientos de manifestantes que esta semana paralizaron el centro de Hong Kong se han anotado un tanto, aunque eso no significa que hayan ganado del todo la batalla. La presión social ha logrado que el proyecto de ley se detenga pero no que se cancele. La norma de ser aprobada permitiría la extradición de sospechos de Hong Kong a China continental para ser juzgados. Ho es el nombre de familia de un joven de 25 años que este miércoles se unía a las protestas. Después de aplicarse unas gotas en los ojos para calmar el escozor del gas pimienta esparcido por las fuerzas de seguridad decía calmadamente: “Somos hongkoneses y tenemos nuestra propia identidad. China se comprometió a respetar en un tratado la autonomía de Hong Kong durante cincuenta años y esta ley supone su violación. Si cedemos ahora ya no habrá marcha atrás¨.

La manifestación del pasado miércoles, la más multitudinaria desde 1997, ha dejado 80 heridos. Mientras Stephen Lo, jefe de la policía de Hong Kong, ha defendido el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad durante las protestas recordando como 22 de sus oficales también habrían resultado heridos, muchas voces han cuestionado la violencia deplegada este pasado miércoles. Periodistas, sociedad civil y organizaciones internacionales han levantado la voz para denunciar la actuación policial. Una de ellas Sophie Richardson, directora de Human Rights Watch, ha señalado: ¨las autoridades deben reconocer las obligaciones legales de Hong Kong y permitir que las personas den a conocer sus puntos de vista a través de protestas pacíficas¨.

Un país, dos sistemas. Un modelo made in China Las protestas de esta semana no son las primeras que estallan en Hong Kong. Las tensiones con Pekín se remontan a 1997, año en el que la ex colonia británica le fue devuelta a China continental bajo el modelo: ¨un país, dos sistemas¨. La fórmula impulsada por el presidente chino Deng Xiao Ping permitía la existencia de Hong Kong manteniendo su sistema legal, económico y político durante 50 años, hasta 2047. El resultado de este acuerdo se registró como un tratado internacional bajo la autoridad de las Naciones Unidas.

El problema surge del choque de dos visiones bien diferentes. Mientras China quiere impulsar un modelo único y unitario, Hong Kong enfatiza la necesidad de mantener dos sistemas. Jane, una joven de dieciochos años, que también se ha unido a las protestas de esta semana dice con determinación: ¨Hong Kong no es China, es algo diferente¨. Al tiempo que Pekín hace fuerza por hacer de Hong Kong un territorio más parecido a China la cuestión de la identidad surge con fuerza. Una encuesta publicada por la asociación Hong Kong Transition Project señalaba cómo el 80% de los jóvenes menores de 30 años se definían como hongkoners en lugar de chino hongkonés. LEYES Y PROTESTAS La ley de extradición se suma a varias otras leyes que se han intentado aprobar sin éxito en Hong Kong y en las que se apunta a Pekín como su artífice.

En 2003, la extricta ley de seguridad nacional hizo estallar protestas masivas. Más de medio millón de personas, cerca de un 7% de la población salió entonces a las calles. Un año, después más de 350.000 volverían a protestar para lograr la retirada por completo de esta norma que los manifestantes veían como una restricción a sus libertades. La ley no llegó a aprobarse.

En 2012, el gobierno de Hong Kong impulsaba la ley de educación nacional en la que se incluían cursos sobre China. La norma pronto desencadenó la repulsa de más de 90.000 hongkoneses que volverían a concentrarse para mostrar su rechazo a lo que sostenían no era un programa educativo sino de adoctrinamiento. La ley una vez más quedó en agua de borrajas.

En 2014 estallaría uno de los movimientos con más impacto social: la revolución de los paraguas. A pesar de que los jóvenes no lograran el objetivo que perseguían: alcanzar unas elecciones plenamente democráticas, algo muy poco probable, sí consiguieron mandar un mensaje al gobierno chino: el de resistencia. La ley que el gobierno de Pekín intentó impulsar para limitar el número de candidatos a las elecciones quedó nuevamente paralizada. No lograron el sufragio universal pleno pero al menos se anotaron este tanto.

La suspensión temporal de la ley de extradición parece no ser suficiente para los manifestantes que esta semana salieron a las calles de la urbe financiera. Los jóvenes estudiantes ya han adelantado que volverán a concentrarse este domingo si el gobierno de Hong Kong no da marcha atrás y abandona por completo el proyecto de ley.

