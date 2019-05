El valencianismo saborea la gloria once años después

La afición valencianista ha despertado del letargo en el que estaba sumergida desde hacía once años, cuando el equipo dirigido por Ronald Koeman logró una Copa del Rey con sabor agridulce, y es que el Valencia se jugaba la permanencia en la Primera División, por lo que no se celebró. Pero ahora el valencianismo ha vuelto a saborear la gloria en Sevilla, tierra santa para el club, ciudad en la que se han ganado dos Copas del Rey y una Liga. El broche de oro a la temporada del centenario, en el que han logrado la clasificación para la Champions, han llegado a semifinales de Europa League y la ha bordado con el título copero.



El desplazamiento de valencianista a la ciudad andaluza fue masivo. Miles y miles de aficionados querían volver a ver a su equipo levantar un título y acudieron a la gran cita con bufandas, banderas, camisetas... y como no podía ser de otra forma, toneladas de pólvora que llenaron las calles de colorido y mucho ruido.



La plantilla comandada por Marcelino García Toral se ha empapado del sentimiento de la gente y supo plasmarlo en el terreno de juego desde el minuto uno. Como bien dijo el técnico asturiano, "podrán tener más experiencia que nosotros jugando finales, pero a corazón no nos ganan. El resultado ahí está". Todos los jugadores rindieron a un gran nivel y fueron conscientes de que el sábado 25 de mayo de 2019 podía ser un día que quedara escrito con letras de oro en los libros de historia del club, y así ha sido.



Tras el pitido final, la liberación contenida de años y años de sufrimiento sin tocar metal dio paso a una celebración a la altura de la cita. La noche fue muy larga, tanto en Sevilla como en Valencia, con todos los pubs, discotecas y bares abarrotados de valencianistas luciendo orgullosos las camisetas del equipo de su alma.



El fin de semana ha sido completo y quedará siempre en el imaginario colectivo de la afición valencianista. El sábado, la tensión y el nerviosísmo previos al partido eran la tónica habitual. El domingo, la alegría y la felicidad desbordaban a una afición que ya llevaba años mereciéndose una alegría así.